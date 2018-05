Ioan Stanomir: Decizia CCR ii intareste puterea lui Dragnea. Nu se va opri pana cand nu va detine puterea suprema

Ziare.

Mai mult, el afirma ca liderul PSD nu se va opri pana cand nu va detine puterea suprema in stat, cu sau fara pozitia de presedinte."Intareste puterea domnului Dragnea - despre aceasta vorbim - si intareste puterea celor care, asemeni domnului Dragnea, vor dori sa faca din aceasta tara o satrapie pe care sa o conduca ei dupa cum doresc. Eu cred ca toata lumea a inteles pana acum ca, la nivelul tribunalului constitutional, numirile sunt politico-profesionale si mai putin cu accent pe profesional, mai mult cu accent pe politic.Pentru ca, de fapt, mi-e teama ca, incepand cu aceasta zi, putin va mai conta cine va mai fi presedinte in Romania", a declarat Ioan Stanomir la Europa FM.Profesorul de drept constitutional subliniaza faptul ca decizia Curtii Constitutionale loveste atat in Presedintie, cat si in Consiliul Superior al Magistraturii, care daduse aviz negativ cererii de revocare a procurorului-sef al DNA.Ioan Stanomir mai trage un semnal de alarma: daca mecanismul statului de drept se distruge acum, el ramane distrus si in anii care urmeaza."Este o zi importanta, cu consecinte negative profunde pentru principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat. CSM este garantul independentei puterii judecatoresti si protector al magistratilor, presedintele Romaniei este garantul suprematiei Constitutiei. Aceste doua institutii sunt profund afectate de hotararea Curtii Constitutionale.", spune Ioan Stanomir.Amintim ca, judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului , dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR. Opozitia a reactionat imediat , afirmand ca decizia CCR este o decizie absurda, prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui. Totodata, spun liderii partidelor de Opozitie, hotararea este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic.Ca de fiecare data cand liderii Puterii au luat decizii impotriva Justitiei din Romania, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si s-a adunat sa protesteze, in Piata Victoriei