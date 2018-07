Iohannis a demis-o pe Kovesi. Prin purtatorul de cuvant UPDATE

In executarea deciziei, presedintele Romaniei a semnat astazi decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA

revocarea intra in vigoare odata cu publicarea deciziei in Monitorul Oficial

integral declaratia purtatorului de cuvant al Administratiei Prezidentiale

O saptamana plina de evenimente

Purtatorul de cuvant a subliniat ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".Facand trimitere la decizia CCR 358/2018, purtatorul de cuvant a anuntat: "".Madalina Dobrovolschi a subliniat totodata ca "lupta impotriva coruptiei nu trebuie abandonata sau incetinita".Laura Codruta Kovesi a anuntat ca face o declaratie de presa incepand cu ora 12:00.Palatul Cotroceni nu a publicat inca decretul si nimeni nu raspunde la telefon, asa ca nu stim oficial data la care intra in vigoare revocarea lui Kovesi. Procedura prevede, insa, ca- Pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "".Va prezentamPresedintele Klaus Iohannis participa saptamana aceasta la summit-ul NATO care incepe joi la Bruxelles. Declaratia de presa a fost sustinuta in contextul in care a trecut mai bine de o luna de la decizia CCR prin care presedintelui Klaus Iohannis i s-a cerut sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, neexistand insa un termen legal pana la care ar presedintele ar trebui sa puna in aplicare respectiva decizie.Tot luni liderii coalitiei de guvernare, PSD-ALDE, ar fi trebuit sa se reuneasca si sa decida daca demareaza procedura de suspendare a presedintelui Iohannis, insa liderul ALDE a plecat in concediu, prin urmare va fi doar o sedinta a conducerii PSD.Liderii majoritatii parlamentare sunt nemultumiti ca seful statului nu a respectat pana acum decizia Curtii Constitutionale privind revocarea sefei DNA.CCR a decis in data de 30 mai ca presedintele e obligat sa dea curs solicitarii ministrului de Justitie, iar pe 7 iunie a publicat motivarea, care are 133 de pagini.Chiar daca UDMR a respins ideea unei noi suspendari a presedintelui Romaniei, PSD si ALDE au, teoretic, numarul necesar de voturi (250 fata de cele 233 de care e nevoie) pentru a demara si vota in Parlament suspendarea lui Klaus Iohannis si, in consecinta, preluarea interimatului de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.