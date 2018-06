Iohannis, despre revocarea lui Kovesi: Inca citesc

Ziare.

"Este inca saptamana in care citim", a raspuns Iohannis, intrebat, la Sibiu, ce decizie a luat in privinta decretului de revocare a lui Kovesi.Presedintele Klaus Iohannis anuntase, inca de marti , ca aceasta saptamana este dedicata cititului motivarii Curtii Constitutionale a Romaniei."Si aceasta saptamana este dedicata cititului", a spus Iohannis marti, zambind.Intrebat daca este posibil sa anunte o decizie in acest caz saptamana urmatoare, seful statului a raspuns: "Asta vorbim saptamana ce vine".El a precizat ca nu a avut o discutie cu Laura Codruta Kovesi."Nu vad de ce as discuta. Este o decizie pe care eu trebuie sa o iau", a adaugat Iohannis.Amintim ca judecatorii Curtii Constitutionale au admis sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie si ca presedintele trebuie sa emita decretul de revocare.