Iohannis: Procurorii nu pot fi in subordinea unui ministru. Daca va fi nevoie, putem sa convocam un referendum

"Da, nu comentez aceasta parte fiindca asa cum am zis, astept motivarea CCR pe care o vom citi pana o intelegem sau pana intelegem ceva din ea, dupa care voi comunica ce trebuie facut sau ce voi face eu mai exact", a reiterat seful statului.Totusi, Iohannis a dorit sa aduca unele precizari privind decizia Curtii Constitutionale in cazul Kovesi."Aceasta decizie a Curtii aparent vorbeste doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului sef al DNA. In realitate, insa, sunt mai multe teme care apar si sunt readuse in discutie, cum ar fi statutul procurorilor. Eu personal sunt convins si voi actiona in consecinta:. In consecinta, orice am face noi,", a subliniat Klaus Iohannis.Presedintele a interpretat articolul din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei."Este foarte adevarat, avem un articol in Constitutie potrivit caruia procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului. Eu inteleg asa:in dezbaterea publica, pentru ca munca lor este extrem de dificila.Deci autoritatea ministrului ar trebui sa fie orientata spre inlesnirea muncii procurorilor, in absolut niciun caz autoritatea ministrului - din articolul din Constitutie - nu inseamna ca procurorii sunt in subordinea ministrului. Dar", a intarit presedintele.Totusi, seful statului a subliniat ca va astepta motivarea CCR inainte sa ia o hotarare in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi.Intrebat daca ia in calcul sa nu dea curs unei decizii a CCR, seful statului a replicat: "Eu iau in calcul sa respect statul de drept din Romania, sa-l intaresc, sa am grija atata cat pot sa ramana procurorii independenti, cu respectarea evident a Constitutiei".Cat despre referendumul sugerat de Dacian Ciolos, Iohannis a precizat ca nu se poate supune la referendum o decizie CCR. Insa, avand in vedere politicienii care acuza ca nu exista independenta in Justitie, "daca va fi nevoie, putem sa convocam un referendum"."Este sigur o discutie care se poate purta daca se impune sau nu un referendum, insa aici apar anumite riscuri.. Prin referendum pot fi discutate problemele din punct de vedere al constructiei statului, dar, in domeniu, statul are o abordare foarte clara de mai bine de zece ani, anumeAcest lucru este foarte bine ancorat in Justitia romaneasca si nu cred ca trebuie supusa acum aceasta chestiune unei consultari populare. Dar, sigur, vedem din pacate ca sunt tot mai multi politicieni care pun oarecum sub semnul intrebarii anumite aspecte ale independentei justitiei si", a mai spus presedintele Iohannis.Iohannis a mai afirmat ca el va respecta Constitutia "indiferent ce se intampla".La scurt timp dupa declaratiile presedintelui, ministrul Justitiei a venit cu o replica pe pagina personala de Facebook."A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei, referitoare la administrarea Justitiei sau promovarea politicii penale", a scris Tudorel Toader pe Facebook, imediat dupa declaratiile presedintelui.Iata aici mai multe detalii: Toader da o replica rapida dupa ce Iohannis a spus ca procurorii nu pot fi in subordinea unui ministru Amintim ca saptamana trecuta Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional , dupa ce Guvernul a sesizat un posibil conflict intre Executiv si Presedintie, ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA