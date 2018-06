Iohannis spune ca mai citeste si saptamana asta motivarea CCR in cazul Kovesi. Si la DIICOT se mai gandeste

Ziare.

"Si aceasta saptamana este dedicata cititului", a spus Iohannis, zambind.Intrebat daca este posibil sa anunte o decizie in acest caz saptamana urmatoare, seful statului a raspuns: "Asta vorbim saptamana ce vine".El a precizat ca nu a avut o discutie cu Laura Codruta Kovesi."Nu vad de ce as discuta. Este o decizie pe care eu trebuie sa o iau", a adaugat seful statului.Presedintele Iohannis a reiterat ca nu exista niciun temei pentru o suspendare a sa din functie."Asta cu suspendarea vad ca devine un fel de obsesie publica si repet ca nu ma preocupa aceasta chestiune. Nu exista niciun temei pentru suspendare, nu cred ca se va face o suspendare si, oricum ar fi, deciziile mele nu se iau in functie de aceasta chestiune. (...) Cei de la PSD avanseaza tot timpul scenarii si ar fi extraordinar de bine daca le-ar veni ideea sa avanseze scenariul in care ei lucreaza in interesul romanilor si al Romaniei", a declarat seful statului.In ce priveste numirea sefului DIICOT, dupa ce procurorii structurii i-au scris sa nu isi dea acceptul pentru Felix Banila , seful statului spune ca nu a luat inca o decizie."Raspunsul pe care il am o sa-l aflati atunci cand este, fiindca eu trebuie sa iau o decizie in aceasta chestiune, dar asta nu asa pe strada, in fata unei ambasade", a spus Iohannis, dupa ce a participat, la resedinta ambasadorului bulgar, la o intalnire cu sefii misiunilor diplomatice ale statelor membre UE.El nu a dorit sa comenteze scrisoarea procurorilor DIICOT.Conform reglementarilor legale in vigoare, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.