Iordache, despre viitorul sef al DNA: Politicul nu are niciun fel de implicare. Va trebui sa stopeze abuzurile

Ziare.

com

El a precizat ca va exista un concurs, castigatorul va fi avizat de CSM, iar apoi de presedintele Klaus Iohannis."In niciun caz politicul nu are niciun fel de implicare, exista un concurs la nivelul ministerului, apoi avizul CSM si presedintele Romaniei. Nu se implica politicul si Parlamentul in aceasta chestiune", a declarat Iordache, la Digi24.Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea Legilor Justitiei a spus si ce calitati trebuie sa aiba noul sef al DNA: "Va intari legea. Va trebui sa respecte legea si sa stopeze abuzurile".Florin Iordache i-a reprosat Laurei Codruta Kovesi ca "nu a reusit sa se disocieze de colegii ei, de echipele de la Ploiesti, Brasov sau Oradea, pentru ca institutia trebuie sa functioneze in baza Codurilor, si nu a abuzurilor".El a precizat insa ca sefa DNA a facut si lucruri bune."Fara indoiala, da (a facut si lucruri bune - n.red.) . Dar in ultima perioada, prin abuzurile la care am asistat, prin numarul mare de achitari si prin faptul ca nu a reusit sa se disocieze de grupul de la Ploiesti...astea raman in memoria colectiva", a afirmat Iordache.Totodata, social democratul a tinut sa precizeze ca presedintele Klaus Iohannis, prin decizia luata azi, a dat semnalul ca respecta Constitutia."O decizie de normalitate, presedintele a dat semnalul ca respecta Constitutia, chiar daca a durat mai mult pana a citit decizia. Institutia DNA nu sta intr-un om, lupta anticoruptie trebuie sa continue, trebuie sa stopam abuzurile", a mai afirmat Iordache.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Purtatorul de cuvant a subliniat ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".Facand trimitere la decizia CCR 358/2018, purtatorul de cuvant a anuntat: "In executarea deciziei, presedintele Romaniei a semnat astazi decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA".Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca face declaratii de presa la ora 12:00 La aceeasi ora a fost anuntat un protest in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie