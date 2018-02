Kovesi: DNA a imbunatatit imaginea Romaniei si a lucrat in profit cu 200 de milioane de euro

Ziare.

"Am pus sechestre asiguratorii de 667 de milioane de euro, am avut decizii de confiscare in dosarele noastre de de 226 de milioane de euro. Am lucrat in profit cu 200 de milioane de euro", a explicat Kovesi.Potrivit procurorului -sef, DNA a avut un buget de 27 de milioane de euro, in 2016, plata salarilor insemnand 27 de milioane de euro. Aproximativ 2,7 milioane de euro au fost alocate pentru anchete.Sefa DNA a mai spus ca numarul achitarilor in dosarelor de la DNA este in scadere fata de anul trecut. In 2016, multe achitari s-ar fi dat in baza deciziei CCR privind abuzul in serviciu. "Nu toate solutiile sunt imputate procurorilor", a mai spus Kovesi.Desi nu a vrut sa comenteze acuzatia potrivit careia ar fi denigrat Romania, Kovesi a precizat ca mii de magistrati au protestat impotriva modificarilor Legilor Justitiei si chiar CSM a votat impotriva acestui proiect."Da, este un festival al inculpatilor care ataca justitia. Vedem inculpati condamnati in studiourile televiziunilor, care ataca magistrati. Este opinia mea si o sustin. Ce a facut DNA a imbunatatit imaginea Romaniei. Ma refer aici la rapoartele facute de expertii europenei, Raportul Greco si Raportul Anticoruptie al UE", a explicat procurorul-sef.Sectia de Procurori a CSM a ramas, marti seara, in deliberare, urmand sa ia o decizie privind cererea de revocare a lui Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, dupa o sedinta cu scantei, in care Toader, pe de o parte, si Lazar si Kovesi, de cealalta parte, au avut schimburi acide de replici. Trei decizii ale Curtii Constitutionale, acuzatiile facute de inculpati la mai multe televiziuni, un document nepublic emis de Inspectia Judiciara, pasaje din interviuri date de Laura Codruta Kovesi sunt armele lui Tudorel Toader , in raportul in care cere revocarea sefei DNA.