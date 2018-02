"Kovesi este aparata de cei mai multi dintre procurorii DNA: E o cerere de revocare intemeiata pe neadevaruri"

Ce spunea Tudorel Toader

Astfel,au semnat un mesaj comun, remis, pe care il numesc "o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor din cadrul DNA"."Noi, procurorii din DNA, ne exprimam dezacordul cu demersul ministrului Justitiei de a propune revocarea doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA si tragem un semnal de alarma asupra perspectivelor sumbre ale independentei justitiei si ale viitorului luptei anticoruptie", este mesajul fara echivoc al magistratilor.Acestia amintesc ca toata aceasta campanie care vizeaza indepartarea sefei DNA de la conducerea institutiei a fost scopul principal al "inculpatilor si condamnatilor pentru coruptie": "In toata aceasta perioada, tinta principala a fost Laura Codruta Kovesi, in mentalul inculpatilor sau condamnatilor pentru coruptie, iar inlaturarea ei fiind identificata ca principalul mijloc de a destabiliza si decredibiliza lupta anticoruptie. Si nu cred ca suntem departe de adevar"."Intr-adevar, asa cum a zis ministrul Justitiei, lupta anticoruptie nu sta intr-un singur om, insa nu putem accepta, ca cetateni liberi ai Romaniei si profesionisti ai dreptului, sa asistam la o cerere de revocare intemeiata pe neadevaruri, pe supozitii si pe informatii din presa, neprobate in niciun fel in locul unei analize legale si fundamentate.Unicul scop este de a o indeparta pe Laura Codruta Kovesi pentru singura vina ca a reusit sa administreze aceasta institutie din care facem parte, cu mult curaj, tact si performante apreciate de numerosi cetateni romani, dar si de comunitatea europeana si internationala", argumenteaza cei 135 de procurori DNA.Ei reclama si denigrarea procurorilor, prin declaratii politice publice: "Am constatat cu surprindere ca persoane ce detin functii de demnitate publica au lansat acuzatii nefondate la nivelul intregului corp profesional al procurorilor din cadrul DNA, in ceea ce noi consideram o incercare sistematica de a discredita intreaga activitate pe care am realizat-o in ultimii ani".Prin urmare, semnatarii mesajului comun anunta ca au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii "sa constate ca toate aceste afirmatii, unele dintre ele de o gravitate deosebita, sunt nefondate, fiind facute doar pentru a ne discredita profesional, pentru a induce in randul opiniei publice ideea ca procurorii DNA sunt abuzivi, neprofesionisti, lipsiti de orice etica"."Sa ne imaginam cu totii ca acest demers al ministrului Justitiei si-ar atinge obiectivul si, de saptamana viitoare sau peste doua saptamani, Laura Codruta Kovesi ar fi revocata.?", conchid procurorii.Ministrul Justitiei a prezentat, joi seara, sinteza raportului referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi. De abia vineri la ora 15:00, raportul realizat de MJ a fost postat pe site-ul institutiei. Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu.Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive: a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere; b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale; c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.