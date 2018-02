Kovesi, fata in fata cu Toader, in sedinta CSM in care se discuta revocarea sefei DNA

Care este procedura

Sedinta de la CSM trebuie sa inceapa la ora 14.00. Avizul ce urmeaza a fi dat de Sectia pentru Procurori a CSM in cazul procedurii de revocare initiate de ministrul Justitiei este consultativ.Ministrul Justitiei a prezentat, joi seara, sinteza raportului referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea lui Kovesi. Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.si, dar siIn procedura de revocare a sefei DNA exista trei parti implicate:- ministrul Justitiei, care face propunerea;- CSM, care avizeaza, avizul fiind insa consultativ;- presedintele, care ia decizia.Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive:a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.