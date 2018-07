Kovesi isi prezinta raportul de activitate: DNA a trimis in judecata 68 de demnitari in 5 ani si le-a blocat inculpatilor 2 miliarde de euro

Ziare.

com

"Prezentul document prezinta activitatea pe care am desfasurat-o pe perioada detinerii functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie in perioada. In cadrul procedurilor de numire in functie in mai 2013 si de reinvestire in functie in luna mai 2016, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a verificat si aprobat principalele masuri manageriale dispuse sau propuse prin proiectele de management, astfel ca acestea au fost implementate in cadrul activitatii manageriale si vor fi prezentate.pana in acest moment. Directia Nationala Anticoruptie a devenit in ultimii 5 ani o structura eficienta, pro activa si care isi indeplineste rolul institutional de a investiga cauze de coruptie la nivel inalt si mediu", se arata in documentul publicat pe site-ul DNA De asemenea, in sursa citata se mai arata ca, in cei cinci ani de mandat, a crescut anual numarul rechizitoriilor, numarul inculpatilor trimisi in judecata, numarul demnitarilor investigati si a crescut valoarea masurilor asiguratorii dispuse.In aceeasi perioada de timp. Procentul de achitari s-a mentinut la 10% fiind sub media europeana. (...)Castigarea increderii publice s-a realizat prin faptul ca Directia Nationala Anticoruptie a aplicat legea in mod egal, nu a avut si nu are retineri in a atinge varful piramidei retelelor de coruptie, indiferent de apartenenta politica sau calitatea oficiala a persoanelor cercetate si indiferent de averea detinuta de acestia.pentru mai multe tari din regiune. In Raportul anticoruptie al Uniunii Europene publicat in 2014, DNA este prezentata drept unul dintre cele 5 exemple de bune practici la nivelul Uniunii Europene", se mai arata in raportul de activitate al Laurei Codruta Kovesi.