Kovesi si adjunctul ei se apara azi la CSM de acuzatiile Inspectiei Judiciare

Audierea are loc de la ora 10:00 in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor.Kovesi si Iacob, s-au prezentat la CSM si in 21 martie, cand audierile au fost amanate pentru 9 mai.Intre timp, Inspectia Judiciara a inceput alte doua actiuni disciplinare vizand-o pe Kovesi si o alta impotriva lui Marius Iacob."Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri in aparare. Este o procedura in curs. Vom prezenta cereri in aparare, o sa ne facem apararile, o sa vedem decizia. Fiind o procedura nepublica, nu pot sa fac alte comentarii", declara Kovesi in martie. Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi , care este acuzata de trei abateri disciplinare.O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru "nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa", constand in aceea ca a efectuat acte de urmarire penala fara a formula declaratie de abtinere, desi se afla, in mod vadit, in situatia de incompatibilitate.Lui Kovesi i se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului Justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.Una dintre abaterile constatate de IJ in cazul lui Kovesi se refera la inregistrarile aparute in spatiul public, din timpul unei sedinte de lucru din 18 iunie 2017 . "Procurorul sef al DNA s-a exprimat in sensul combaterii efectelor negative in planul imaginii si credibilitatii institutiei, generate de Decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgenta a unor dosare "cu ministri", de impact mediatic, si-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv si general obligatoriu al Deciziei CCR 68/2017 si a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al Curtii Constitutionale, inducand ideea in cadrul opiniei publice ca unul din criteriile in functie de care se prioritizeaza solutionarea dosarelor este impactul mediatic al acestora si calitatea oficiala a persoanelor cercetate", acuza Inspectia Judiciara.Amintim ca atunci Kovesi a spus ca inregistrarile nu sunt autentice si a sesizat Parchetul. De asemenea, lui Kovesi i se imputa ca "a folosit fata de colegii procurori un ton superior si agresiv, inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat, de natura a genera in randul opiniei publice un sentiment de indignare si a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor suprematiei Constitutiei si a legilor, precum si a impartialitatii procurorilor"." (...) Prin intermediul unei corespondente electronice (email) a adoptat o atitudine nedemna, folosind la adresa procurorilor cuvinte si expresii cu un continut vadit denigrator, insultator si amenintator, respectiv, facand cunoscut acestora faptul ca, cu referire la un dosar penal, incalcand astfel obligatia de rezerva si normele de conduita atasate profesiei de magistrat", sustine IJ intr-un comunicat de presa transmis in ianuarie.Sefei DNA i se imputa si faptul ca, "prin desemnarea in calitate de procuror de caz a unui magistrat care se afla intr-o vadita stare de incompatibilitate", ar fi incalcat Regulamentul de ordine interioara al DNA, care se refera la atributiile procurorului sef si prevede ca acesta "urmareste repartizarea cauzelor sau, dupa caz, repartizeaza cauze in raport cu criterii obiective precum specializarea si pregatirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea si operativitatea solutionarii cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitatile in exercitarea functiei".In 11 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput inca o actiune disciplinara fata de sefa DNA, urmand ca CSM sa decida in ce fel va raspunde aceasta.Inspectorii judiciari spun ca Kovesi a savarsit o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, dupa ce si-ar fi desemnat consilierul judecator sa faca controale la doua servicii teritoriale.Apoi, in 18 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de Kovesi si pentru ca a refuzat de mai multe ori sa se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.Inspectorii spun ca prin neprezentarea in comisie si prin necomunicarea informatiilor solicitate, Kovesi a afectat onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat.De asemenea, in 4 mai, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de procurorul sef adjunct al DNA, Marius Iacob, IJ sustinand ca, prin incalcarea mai multor dispozitii, Iacob a delegat un procuror sef serviciu sa reprezinte DNA in procesul civil avand ca obiect suspendarea ordinului prin care procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost suspendata din DNA.