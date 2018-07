Le Monde: Guvernul a obtinut inlaturarea lui Kovesi, imaginea puterii judiciare in Romania

Iohannis a demis-o pe Kovesi, prin purtatorul de cuvant

Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere

Sefa DNA se afla de cateva luni in atentia Executivului social democrat, ale carui reforme controversate ale sistemului judiciar le-a criticat in repetate randuri, scrie cotidianul francez Le Monde intr-un material realizat in colaborare cu AFP.Iesirea oamenilor in strada nu a fost destul. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decizia de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, cu toate ca mult timp s-a opus destituirii sefei DNA, devenita imaginea puterii judiciare in Romania.Astfel, seful statului s-a conformat Curtii Constitutionale care a decis, la finalul lunii mai, ca procurorul sef al DNA trebuie revocat, in ciuda protestelor Opozitiei si a comunitatii internationale.Decizia de azi, scrie Le Monde, marcheaza o noua ofensiva a PSD impotriva Justitiei. De altfel, noteaza publicatia citata, aceste actiuni ale social-democratilor s-au inmultit de la venirea lor la putere.Totodata, revocarea lui Kovesi vine in contextul in care coalitia de guvernare ar fi trebuit sa discute, luni, despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.Considerata de catre sustinatorii sai un simbol al luptei impotriva coruptiei din Romania, Laura Codruta Kovesi, in varsta de 44 de ani, a fost sefa DNA incepand cu anul 2013. In 2016 a fost confirmata in functie de catre Klaus Iohannis pentru un ultim mandat de 3 ani.In ultimii ani, DNA a anchetat sute de lideri politici, de la un simplu ales local pana la premier, multi dintre ei fiind condamnati.Procedura de inlaturare din functie a Laurei Codruta Kovesi a fost initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in luna februarie, acuzand-o ca a incalcat Constitutia si ca a adus prejudicii imaginii Romaniei in strainatate.Klaus Iohannis si-a exprimat neincrederea fata de aceste argumente si s-a opus procedurii de demitere a sefei DNA. Din acest motiv, seful statului a fost amenintat cu demiterea de catre coalitia de guvernare.La finalul lunii februarie, Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in ciuda acestui atac fara precedent din partea Guvernului, DNA a trimis in judecata, numai anul trecut, 1.000 de persoane, inclusiv trei ministri, cinci deputati si un senator.Mii de protestatari romani au iesit in strada, in aceasta iarna, pentru a-si exprima sprijinul fata de procurorul sef al DNA. De asemenea, Comisia Europeana si Consiliul Europei au criticat procedura de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Ulterior, Laura Codruta Kovesi a facut o scurta declaratie de presa , reafirmand ca motivele pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea ei au fost nereale sau neintemeiate.Ea s-a intrebat daca decretul semnat azi de Iohannis inseamna ca de acum exista o subordonare a procurorilor ministrului Justitiei.Fosta sefa a DNA le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Numerosi procurori au venit la declaratia fostei sefe DNA pentru a-si arata sustinerea. Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti.