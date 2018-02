LIVE Kovesi ii raspunde lui Toader: DNA a imbunatatit imaginea Romaniei si a lucrat in profit cu 200 de milioane de euro

LIVE

Raportul lui Tudorel Toader

Care este procedura

Avizul ce urmeaza a fi dat este consultativ.- "Mi s-a reprosat ca imi doresc sa obtin condamnari cu orice pret. Nu stiu ce dorinta a avut in vedere. Investigarea unor persoane care detin functii in stat nu este o dorinta, este o competenta in lege. Acesta este competenta pe care o avem", spune Kovesi, raspunzand acuzatiilor pe care i le-a adus Tudorel Toader.Procurorul sef DNA a negat vehement unul din motivele de revocare. "Nu exista nicio condamanare la CEDO in cazurile instrumentate de DNA din 2013 in prezent, in perioada in care am ocupat functia de procurro-sef. Nu exista. Nu poate cere revocarea mea din acest punct de vedere, nu exista nimic la CEDO. Sunt 12 cauze pierdute la CEDO, in dosare facute anterior mandatului meu. Lipsa conditiilor de detentie, depasirea procedurilor 2001-2009, dreptul a viata privata etc. Suma totala de plata este de 42.000 de euro", a explicat Kovesi.Sefa DNA a mai spus ca numarul achitarilor in dosarelor de la DNA este in scadere fata de anul trecut. In 2016, multe achitari s-ar fi dat in baza deciziei CCR privind abuzul in serviciu. "Nu toate solutiile sunt imputate procurorilor", a mai spus Kovesi.Potrivit procurorului -sef, DNA a avut un buget de 27 de milioane de euro, in 2016, plata salarilor insemnand 27 de milioane de euro. Aproximativ 2,7 milioane de euro au fost alocate pentru anchete."Am pus sechestre asiguratorii de 667 de milioane de euro, am avut decizii de confiscare in dosarele noastre de de 226 de milioane de euro.", a adaugat Kovesi.: "Daca mi-am spus punctul de vedere, nu cred ca este un motiv de revocare. In seminarii, la intalnirile de lucru, asta discutam, impactul unor decizii definitive, impactul unor decizii date de Curtea Constitutionala. Nu inseamna ca nu ne putem exprima puncte de vedere", a mai aratat Kovesi.Sefa DNA arata ca CSM a stabilit intr-o hotarare care este structura de bilant a parchetului.Kovesi spune ca interviurile pe care le-a dat, a respectat Codul deotologic si prevederile legale: "Exprimarea unor opinii privind modificarile legislative sau interpretarile legislatiei nu sunt abateri. Nu scrie nicaieri asa ceva. Ar trebui desfiintate revistele juridice in astfel de cazuri, daca am judeca astfel", s-a aratat revoltata Kovesi.Sefa DNA a facut mai multe precizari cu privire la declaratiile facute privind infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor acuzati de coruptie.Ea nu a vrut sa comenteze acuzatia potrivit careia ar fi denigrat Romania, dar a aratat ca mii de magistrati au protestat impotriva modificarilor Legilor Justitiei si chiar CSM a votat impotriva acestui proiect."Da, este un festival al inculpatilor care ataca justitia. Vedem inculpati condamnati in studiourile televiziunilor care ataca magistrati. Este opinia mea si o sustin. Ce a facut DNA a imbunatatit imaginea Romaniei. Ma refer aici la rapoartele facute de expertii europenei, Raportul Greco si Raportul Anticoruptie al UE", a explicatprocurorul-sef."Este adevarat ca am criticat proiectul de modificare al legilor Justitiei, atunci cand se propunea trecerea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei. Era vorba despre o subordonare. Faptul ca am criticat un proiect de lege, ca am trimis opiniile la Parchetul General si CSM nu cred ca reprezinta un motiv de revocare", a mai spus Kovesi.- Kovesi analizeaza, pe rand, toate argumentele pentru revocare aduse de Toader, spunand de la inceput ca acestea nu se sustin in realitate."Mi-am asumat acest dosar (ancheta in cazul Ordonantei 13 -), mi-am asumat in virtutatea legii, ca procuror-sef al DNA, care verifica legalitatea solutiilor emise de procurori. Mi-am asumat decizia procurorului de caz, din punct de vedere al legalitatii", a explicat Kovesi.De altfel, cazul a fost clasat, iar Kovesi a semnat pentru legalitatea deciziei."Nu am folosit niciodata cuvantult. Acest lucru rezulta din audierile tuturor procurorilor, in timpul actiunii disciplinare. De asemenea, procurorii au mai spus ca nu am prioritizat dosarele. Expertizele tehnice spun ca interceptarile nu sunt autentice, nu sunt originale si au suferit editari", a mai precizat sefa DNA."Ministrul Justitiei a eliminat concluziile unor probe stiintifice", a punctat Kovesi.- In ceea ce priveste cazul Belina, in care era investigat modul de emitere a doua hotarari de Guvern, Kovesi spune ca decizia CCR a fost una favorabila DNA. "De altfel, CSM a decis ca afirmatiile domnului ministru au afectat independenta Justitiei".Tudorel Toader o intrerupe: "Cu ce vot a decis?""N-are legatura", vine replica unui procuror CSM."Chiar ma bucur ca puneti intrebari. Nici deciziile in baza carora imi cereti revocarea (CSM, IJ etc -) nu au fost luate cu majoritate sau unanimitate", ii raspunde Kovesi.- "Ministrul Justitiei practic ne reproseaza comportamentul pe care l-am avut anterior pronuntarii unei decizii CCR. Nu aveam de unde sa stiu ce decizie urma sa dea Curtea Constitutionala, cand am deschis o ancheta", spune Kovesi.Sefa DNA explica modul in care a deschis ancheta privind Ordonanta 13, urmata apoi de decizia CCR. "Noi am respectat atunci jurisprudenta CEDO, CCR si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la acel moment", a spus Kovesi.Sefa DNA explica si de ce nu s-a prezentat in Parlament, la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009. "Am raspuns in scris cat de repede am putut, ca nu detin date si informatii care au legatura cu activitatea acestei comisii. Pentru cele trei invitatii s-a facut o verificare a Inspectiei Judiciare. Prin rezolutia IJ s-a decis clasarea si nu s-a sesizat nicio abatere disciplinara. Nu se pot aplica retroactiv nici in acest caz efectele deciziei CCR. Nu putem sanctiona magistratii care au aplicat prevederi, care ulterior au fost declarate neconstitutionale", mai arata Kovesi.- Laura Codruta Kovesi isi expune apararea. Aceasta arata ca obiectiile sale vizeaza toate cele 20 de puncte, pentru a arata ca aceste "motive sunt nereale, nedovedite, netemeinice, iar unele sustineri nu au legatura cu realitatea."Sefa DNA a mai depus un material privind activitatea de management in fruntea DNA, si inaintea controlului Inspectiei Judiciare: "Va rog sa-mi permiteti sa las cate un exemplar pentru toti membrii CSM si un exemplar domnului ministru."Kovesi arata ca, de la preluarea mandatului de sef al DNA, institutia a inregistrat cele mai bune rezultate de la infiintare.- Intre Tudorel Toader, pe de o parte, si membrii Sectiei de Procurori din CSM si Augustin Lazar, de cealalta parte,are loc un schimb de replici.Cristian Ban i se adreseaza ministrului: "Cum de deciziile de neconstitutionalitate in cazul DNA s-au dat in perioada in care dumeavoastra, fost judecator CCR, a fost pus ministru al Justitiei?""Aici sunteti mult prea tendentios", raspunde Toader. "Au mai fost cauze penale, incalcarea unor norme de tehnica legislativa. Categoric ca nu exista nicio legatura"."Era o constatare", ii raspunde Ban."Putem cita un caz in care presedintii institutiilor publice au fost sanctionati dupa o decizie de conflict de natura constitutionala", a intervenit Lazar."Dar a fost vreun conducator de autoritate care intr-un an sa genereze trei conflicte de natura constitutional? Dati-mi un exemplu", a cerut Toader."In martie am spus ca nu este momentul, in iunie nu am facut nimic, la al treilea conflict constitutional am zis ca da, este momentul", a concluzionat ministrul.- Are loc un schimb de replici intre Tudorel Toader si Augustin Lazar."Poate Executivul sa formuleze o cerere de revocare, pentru a evita dorintele politice, imixtiunile?", il intreaba Lazar pe ministrul Justitiei.Tudorel Toader ii raspunde: "Ministrul Justitiei, spune Constitutia, exercita autoritate asupra procurorului. El poate cere revocarea pentru neexercitarile atributiilor manageriale. Avem un cadru constitutional, care ofera autoritatea, si un cadru legal, care ofera competenta".Augustin Lazar a adus mai multe argumente in sprijinul tezei sale, ca aceste cereri de revocare ar trebui discutate mai intai in CSM."O competenta data prin lege ministrului Justitiei nu poate fi anulata printr-un regulament al CSM-ului. Un regulament este inferior legii", ii raspunde Toader."Toata presa, toata lumea a vorbit despre celebrul procuror Negulescu, care face, care desface, dar acesta trebuia verificat, nu aparat. La CSM, analiza situatiei lui a durat destul de mult. Daca in opinia dumneavostra, intre regulamentul CSM-ului si lege prevaleaza Regulamentul, atunci nu se justifica", a precizat ministrul Justitiei.Acesta a tinut sa adauge ca "Daca formulam concluziile anul trecut, nu ma baga nimeni in seama".- Ministrul Justitiei a incheiat prezentarea raportului, multumind pentru ca a fost ascultat si nu a fost oprit.- "Rezultatul este previzibil pentru mine, am venit din respect pentru institutie, pentru dumneavostra. Nu am stiut ca se transmite sedinta, dar este bine ca se face asta, sa vada toata lumea. Trebuie sa luam masuri, sa facem ceva. Nu poti sa zici: am uitat de Microsoft, asta trebuie visat si noaptea", a spus Tudorel Toader.Ministrul se pregateste sa incheie."Eu mi-am facut datoria ca ministru. Nu neg lucrurile bune care se fac. Cele bune nu le justifica pe cele rele. (...) Eu mi-am indeplinit acesta datorie, eu stiu ca noi avem competente partajate, eu stiu ca dumneavoastra veti da un aviz consultativ. Am auzit discutia din spatiul public, ca presedintele etse obligat sa revoce din functie. Eu mi-am indeplinit aceasta obligatie legala, am scos la suprafata si nu in totalitate ceea ce credeam ca trebuie scos la suprafata. Daca formulam concluziile anul trecut, nu ma baga nimeni in seama".Seful Sectiei procurori din CSM, Codrut Olaru, l-a contrat pe ministru si a tinut sa arate ca decizia nu este previzibila in acest caz. "Maturitatea Sectiei este elocventa", a spus Olaru.Tudorel Toader i-a replicat: "Va dau si rezultatul votului!"- Toader a prezentat o statistica privind rata achitarilor, care in cazul DNA este de cinci ori mai mare decat rata achitarilor din Ministerul Public.- Toader se adreseaza direct sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, atunci cand face referire la ancheta in cazul Ordonantei 13/2017."Eram la Bruxelles, doamna procuror-sef, si un important lider european mi-a spus o intrebare. De ce ati abrogat marturia mincinoasa? De ce ati adoptat o ordonanta de urgenta in care ati interzis arestarea preventiva in faptele de coruptie? Niciuna din afirmatii nu este adevarata", a spus ministrul Justitiei.Tot direct, ministrul i se adreseaza si procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar."Sa nu se supere domnul Lazar, dar a dat o declaratie absolut neinspirata, ca DNA nu mai cerceteaza magistratii, ca DNA o sa ramana fara obiectul muncii."Ministrul sustine ca aceasta declaratie a lui Lazar nu este adevarata.- Din cand in cand, Toader se mai opreste din prezentarea raportului si se adreseaza Sectiei pentru procurori din CSM."Chiar si dumneavoastra, Sectia pentru procurori, ati constatat deficiente la nivelul institutiei si ati dat un termen de sase luni pentru remediere".Ministrul vorbeste si despre faptul ca el insusi a fost procuror."Cineva spunea zilele acestea ca a descoperit in CV-ul meu ca am fost procuror. Eu sunt mandru de asta. Cauzele penale nu se solutioneaza dupa impactul mediatic, dupa numele si prenumele celui cercetat, ci in ordine cronologica", a comentat Toader.Ministrul a spus ca a fost in Parlamentul European si a aratat ca in acest moment Romania nu este in situatia Poloniei. "Din spatiul public am inteles ca CCR este invinovatita pentru ca prin deciziile pronuntate a pus in imposibilitate efectuarea urmariri penale", a mai explicat oficialul care ar fi inca o critica la adresa sefei DNA.- Tudorel Toader a inceput prezentarea cererii de revocare in fata membrilor CSM.El citeste din raportul facut public pe site-ul Ministerului Justitiei.- Toader a explicat care sunt premisele acestui raport de revocare si a inceput cu un raport de evaluare pe care l-a prezentat in martie anul trecut, dupa ce Curtea Constitutionala a dat decizia in dosarul anchetei OUG 13/2017.El a amintit si un raport al Inspectiei Judiciare, care a facut in vara un control managerial. "A fost primul control de fond dupa 10 ani de activitate a DNA", a precizat Toader.Ministrul Justitiei a explicat, inca o data, cum a ajuns un document confidential al Inspectiei Judiciare in raportul lui privind DNA: "Acest raport a fost devoalat public, pe o revista electronica avand profil juridic. Acest raport nu are caracter confidential. El nu mai era pe masa de lucru al IJ, era transmis mie, la Ministerul Justitiei, si, in final, colegii care lucreaza cu documentele secrete mi-au spus ca el poate fi folosit", a declarat Toader.- "Sper eu sa constituie un moment al adevarului, sa arate lucrurile asa cum sunt, cu bune si cu rele, sa nu le prezentam doar intr-o maniera festivista", a spus ministrul Tudorel Toader, inainte de a prezenta raportul in sedinta CSM.El a adaugat ca va prezenta in Parlament rapoartele de activitate ale DNA si DIICOT, asa cum prevede legea. Ministrul a facut, astfel, diferenta intre raportul de activitate al DNA si cel de revocare a sefei DNA.Ministrul Justitiei vorbeste primul. El explica de ce s-a blocat site-ul ministerului, cand trebuia sa publice raportul privind activitatea DNA. Numarul foarte mare de accesari, 42.000, a dus la blocarea paginii web a ministerului, spune Toader.- Sedinta Sectiei de procurori din CSM este condusa de magistratul Codrut Olaru. Acesta a spus ca solicitarea de revocare trimisa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns in 23 februarie la CSM si a fost comunicat Laurei Codruta Kovesi pentru formularea de observatii.- Site-ul CSM, unde se transmite live sedinta, este nefunctional.- La sediul CSM au ajuns si Laura Codruta Kovesi si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.- Primul care a ajuns la CSM este procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Acesta a spus ca la finalul sedintei, totul va fi mai clar.- La CSM a venit si celebrul stegar dac.- Prim-ministrul Dancila a transmis un mesaj de sustinere pentru Tudorel Toader.Aflata intr-o vizita la Chisinau, Viorica Dancila a reiterat increderea pe care o are in ministrul Justitiei: "Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere".Mai mult, Dancila a spus ca politicul nu trebuie sa intervina in actul de justitie."Justitia trebuie sa fie independenta si sa-si faca datoria. Domnul ministru a venit cu un raport de evaluare din punctul dumnealui de vedere, un raport argumentat, acesta trebuie sa-si urmeze cursul, iar cei care vor hotari vor trebui sa fie tot cei din justitie. Bineinteles, raspunsul final va fi la domnul presedinte Iohannis", a mai afirmat premierul Dancila.- La sedinta va participa si ministrul Tudorel Toader. Acesta a confirmat pentruca nu va lipsi de la sedinta CSM, care trebuie sa inceapa la ora 14:00.Ministrul Justitiei a prezentat, joi seara, sinteza raportului referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea lui Kovesi. Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA., dar siIn procedura de revocare a sefei DNA exista trei parti implicate:- ministrul Justitiei, care face propunerea;- CSM, care avizeaza, avizul fiind insa consultativ;- presedintele, care ia decizia.Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive:a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.