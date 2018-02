Ministrul Toader a incalcat Constitutia. Glontul de argint al presedintelui

"Nici unul dintre cele 20 de puncte nu are sustinere juridica sau rationala. Unde s-a mai intamplat asemenea absurditate fara a fi catalogata ca grava ingerinta in actul de justitie? Justitie inainte de justitie? Unde s-a mai intamplat asta? Nici macar la prezumtiosii stalinisti..."

Ziare.

com

Este un raport prin careAm sa va dau cateva exemple punctuale din cele 20 de capete de acuzare:1.in care a fost implicata DNA anul acesta. Din start, din cele 10 conflicte anterioare constatate de CCR de-a lungul timpului, nimeni nu a fost sanctionat.Pe fond,, ceea ce e neconstitutional. In chestiunea conflictului pe OUG 13, CSM a decis ca procurorii au actionat corect. Sa inteleg ca dl Toader contesta decizia CSM?In chestiunea conflictului privind prezenta dnei Kovesi in fata comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, avem o ancheta a Inspectiei Judiciare in curs, pe care dl Toader o ignora, cum ignora si decizia pe care o va lua CSM in aceasta privinta.Cat priveste conflictul pe cazul Belina, mi se pare ca trebuie sa ai un tupeu cu totul iesit din comun pentru a invoca o speta in care ai pierdut si in care CCR a considerat, in pofida pledoariei tale, ca DNA nu a comis nicio greseala. In plus,2.pentru ca a invocat fapte care nu mai pot fi investigate, pentru ca CCR a dezincriminat o parte a abuzului in serviciu.Matematica nu poate sa fie vina.3. Dl Toader, profesor de drept si fost judecator constitutional,, adica punctele de vedere formulate de dna Kovesi in diferite interviuri. Dna Kovesi, ca orice om din lume, are drept la libera exprimare si acest drept presupune si posibilitatea, chiar obligatia as zice, de a formula avertizari publice.Iar a spune ca dna Kovesi a stricat imaginea Romaniei in lume ar fi de un comic nebun, daca nu ar fi vorbe ale ministrului Justitiei. Nu borfasii au stricat imaginea Romaniei, ci sefa anticoruptiei. Si cam cat bine face Romaniei un ministru al Justitiei care calca in picioare Constitutia?4. "Neimplicarea procurorului-sef DNA in identificarea si eliminarea comportamentelor abuzive presupuse a fi comise de procurori. Spatiul public e plin de, el a fost apreciat, in loc sa fie luate masuri de verificare".Poftim????!!!!!Si din acelasi ciclu: "Lipsa de reactie in verificarea activitatii profesionale si conduitei unor procurori, si ma refer la DNA Ploiesti., dar in toata opinia publica, cand s-a ajuns ca procurori cu functie se reclama intre ei, exista obligatia minimala sa vezi daca e adevarat sau nu, si nu sa lauzi respectiva unitate". Adica un fel de curat neconstitutional, dar umflati-l!5. Dl Toader vorbeste despre "De altfel, in toata vorbaria de o ora si ceva, dl Toader nu a pronuntat nici macar o data CSM., care recomanda pastrarea dnei Kovesi in functie. In schimb preia tezele inculpatilor pe care le face capete de acuzare si bucati din raportul Inspectiei Judiciare desfiintate de CSM.6. Dl Toader vorbeste despre "arestari nelegale".Asta poate decide doar o instanta de judecata sau CSM. Si daca sunt nelegale, ilegalitatea nu este la procurorul care a cerut-o, ci la judecatorul care a decis-o.7. Dl Toader socoteste cat costa un dosar la fiecare parchet: la Ministerul Public un dosar costa sub 2.000 lei, la DIICOT 6.000 lei, la DNA 39.400 si ceva de lei.Dl Toader e nemultumit de felul in care se calculeaza procentul de achitari, adica prin raportare la numarul de trimiteri in judecata. Asa a decis CSM ca se face calculul, asa il fac toate parchetele.Am sa scurtez vorba, invitandu-va sa cititi concluzia devastatoare a prof. univ. Valerius Ciuca, fost judecator la Tribunalul UE , care afirma argumentat ca nici macar unul dintre cele 20 de puncte ale dlui Toader nu sta in picioare:Dar nu cred ca acesta a fost scopul cu care au fost formulate. Mi se pare cu totul si cu totul imposibil ca CSM sa dea un aviz pozitiv unei propuneri de revocare bazata pe un raport care sfideaza CSM, ii incalca atributiile si implicit Constitutia.Iar un raport negativ nu va face decat sa intareasca pozitia presedintelui Iohannis, care deja a anuntat, practic, ca nu va semna revocarea.Ceea ce a urmarit insa dl Toader, spre imensa lui dezonoare, a fost strict un show de televiziune. Inteleg ca il preocupa foarte tare cum se vede pe sticla din spatele microfoanelor.Cat despre deznodamant, nu ma indoiesc ca PSD ia in calcul suspendarea presedintelui, daca refuza revocarea. Dar nu stiu daca dl Toader si stapanii sai au luat in calcul glontul de argint pe care il are la-ndemana Klaus Iohannis.Oare la el s-o fi gandit presedintele cand a transmis caLegati-va centurile de siguranta, intram in furtuna!