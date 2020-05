Mizele unui proces de rasunet pentru Romania: CEDO se pronunta pe 5 mai in cazul revocarii lui Kovesi de la sefia DNA

Caz judecat cu prioritate

Dreptul la libera exprimare

Brisc vs Romania

Actualul procuror sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a reclamat ca atunci cand a fost demisa din functia de procuror-sef DNA, pe 9 iulie 2018, prin decretul presedintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curtii Constitutionale, i s-au incalcat doua drepturi fundamentale.- nu a avut acces la o instanta sa-si apere drepturile cu privire la revocarea disciplinara din functia de procuror sef DNA.demiterea sa, in baza unei evaluari a fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost facuta dupa ce s-a exprimat public in calitate de sef la DNA pe mai multe reforme legislative care afectau sistemul judiciar. Era vorba de modificarile legislative privind amnistia/gratierea, Codurile Penale si Legile Justitiei.In primul rand, trebuie subliniat ca acest caz s-a judecat cu prioritate, procesul a fost deschis in decembrie 2018. In aceasta perioada, judecatorii europeni au incercat sa lamureasca mai multe probleme privind legislatia din Romania. Asa ca au intrebat Guvernul Romaniei despre modul in care a avut loc revocarea fostei sefe DNA: daca Kovesi a putut contesta in instanta decizia CCR de demitere din functie si daca a avut acces la o instanta pentru a se determina drepturile civile si obligatiile in legatura cu demiterea ei din functia de sef DNA - privind declaratiile publice facute.De ce acest caz ar putea fi deschizator de drumuri in jurisprudenta europeana? Explica un specialist in drepturile omului: Plangerile la CEDO care invocau probleme de lipsa unui proces echitabl in fata CCR erau de regula inadmisibile. Deciziile CCR nu ajungeau la CEDO. Dupa cum am vazut, cazul a trecut in februarie 2019 de primul filtru al instantei europene, iar cererea a fost admisa in principiu.In esenta, CEDO trebuie sa stabileasca daca CCR a comis un abuz atunci cand a decis revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi si daca prin aceasta decizie i-au fost incalcate drepturi fundamentale.Mult mai sensibila este insa situatia dreptului la libera exprimare in cazul magistratilor, unde CEDO are deja o jurisprudenta.Asta dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat in iunie 2016 Ungaria pentru demiterea, in 2012, a presedintelui Curtii Supreme, Andras Baka, aratand ca acesta a fost sanctionat pentru criticile sale la adresa guvernului condus de premierul Viktor Orban.Prin pensionarea inainte de limita, guvernul lui Viktor Orban a comis o "ingerinta in dreptul la libertatea de exprimare" in cazul acestui inalt magistrat, acum in varsta de 67 de ani, care a criticat politica conservatorilor aflati la putere, afirma CEDO in decizia definitiva.De asemenea, magistratii au aratat ca a fost incalcat si dreptul de acces la o instanta, deoarece Baka nu a putut contesta incetarea inainte de termen a mandatului sau. Decizia s-a luat cu 15 voturi la doua.Ungaria a fost condamnata sa-i plateasca inaltului magistrat 100.000 de euro, daune morale si materiale pentru prejudiciul suferit.Au urmat apoi alte cazuri: Denisov contra Ucraniei si Ramos Nunes contra Portugaliei. Chiar si un procuror din Romania a castigat la CEDO, Vasile Ioan Brisc, fost prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures.Vasile Ioan Brisc s-a plans la CEDO ca a fost revocat din functia de conducere dupa ce a oferit mai multe informatii despre o ancheta. Declaratiile fusesera facute in perioada in care procurorul era purtator de cuvant al Parchetului.In final, magistratul a castigat daune de 6.500 de euro: 1.825 euro (daune materiale), 4.500 de euro (daune morale) si 140 de euro (cheltuieli de judecata).