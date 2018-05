Orban acuza o lovitura de stat: Judecatorii CCR nu au respectat Constitutia. Decizia pune in pericol democratia Romaniei

Motiunea de cenzura este cruciala

"Sase cetateni romani care exercita temporar atributiile de judecatori ai Curtii Constitutionale au instrumentatsi afecteaza si Constitutia", a sustinut liderul PNL, Ludovic Orban, joi, la Parlament."In urma analizei facute asupra minutei prezentate public de CCR in cadrul conflictului juridic de natura institutionala, am identificat o serie de elemente extrem de grave:, pentru ca nu poti sa consideri ca mai e respectat principiul independentei, atunci cand", a subliniat liderul liberalilor.El a evidentiat ca CCR ignora rolul Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei Justitiei."De asemenea, CCR ignora rolul CSM, care e garantul independentei Justitiei. CCR nu avea nicio calitate sa se pronunte asupra motivelor refuzului presedintelui, pentru ca nu e chemata CCR sa decida daca refuzul e determinat de motive de legalitate sau oportunitate", a apreciat Ludovic Orban."Curtea Constitutionala - si spun apsat acest lucru -, care este omul care beneficiaza de cea mai mare legitimitate", a aratat Orban, argumentand ca "".Liderul PNL a afirmat ca partidul pe care il conduce nu poate "sta nepasator in fata unei"."Consideram ca nu poate fi luata in considerare aceasta decizie si ea nu poate genera niciun fel de efect in ce priveste activitatea presedintelui Romaniei", a evidentiat Ludovic Orban.El a mai spus ca acum, mai mult ca niciodata, este evidenta importanta motiunii de cenzura pregatita de PNL: "Ne dam seama cat de importanta e motiunea de cenzura initiata de PNL, care e principalul instrument prin care putem sa ii trimitem acasa pe acesti nemernici care isi bat joc de Romania si pun in pericol democratia".De altfel, Orban a avut joi o intalnire cu juristii PNL pentru a analiza situatia creata de decizia Curtii Constitutionale.Potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca, citat de Agerpres, in cadrul intrevederii s-a discutat posibilitatea unor cai de atac a deciziei, fiind analizate posibilitatile legale de a se opune acestui demers.Amintim ca judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia CCR valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei Toader mai sustine ca seful statului nu are nicio abilitare legala pentru evaluarea competentelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang inalt, spre deosebire de ministrul Justitiei.