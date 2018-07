Orban, despre revocarea lui Kovesi: Iohannis a ales interesul Romaniei in defavoarea interesului personal

Ziare.

Orban a mai spus ca, daca nu ar fi revocat-o pe Kovesi, Iohannis risca sa produca evenimente care sa "creeze tulburari sociale"."PNL a luat act de decizia presedintelui Klaus Iohannis de a pune in practica decizia CCR. Suntem convinsi ca in spatele acestei decizii presedintele a analizat situatia si a avut motive puternice pentru a lua aceasta decizie.Din punctul nostru de vedere, presedintele a ales intre interesul personal si interesul Romaniei, a ales interesul Romaniei, pentru ca in cazul in care nu ar fi pus in practica decizia CCR, Romania putea fi expusa riscului declansarii unor evenimente care sa creeze tulburari sociale, care sa separe societatea (...) ", a spus Ludovic Orban.Orban a mai sustinut ca presedintele a fost, este si va fi un luptator impotriva coruptiei, iar PNL va lupta in continuare cu "clanul Dragnea".i, al independentei Justitiei, al democratiei, al traiectoriei euroatlantice a Romaniei si a sustinerii drepturilor si libertatilor fundamentela ale cetatenilor romani corecti, cinstiti, onesti, care respecta legea. (...)PNL va continua lupta cu clanul Dragnea, cu majoritatea guvernamentala actuala, care vrea sa ingroape Romania. (...) PNL se va bate pentru mentinerea ferma a Romaniei in familia natiunilor dezvoltate, va milita ferm pentru mentinerea angajamentelor nostre ca stat al UE, NATO si pentru punerea in pratica a Parteneriatului Strategic cu SUA", a adaugat liderul PNL.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Kovesi a sustinut apoi o scurta declaratie de presa in cadrul careia a anuntat ca ramane procuror, insa pleaca din DNA