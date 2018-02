Parchetul General: Avizul negativ al CSM confirma ca nu exista temei legal pentru revocarea lui Kovesi

Toader a pierdut la CSM: Acuzatiile lui vs. probele lui Kovesi

Institutia mai spune ca obligatia ministrului Justitiei de a motiva temeinic solicitarea de revocare trebuie sa constituie o garantie impotriva abuzurilor si arbitrariului, ignorarea acestui principiu fiind de natura sa creeze un precedent periculos in privinta interferentei politicului in activitatea sistemului judiciar."Revocarea din functie a unui procuror nu poate opera decat in conditiile clar stabilite de lege, atat sub aspectul motivelor, cat si al procedurilor prevazute de lege si de Regulamentul de organizare si functionare al CSM, aprobat prin Hotararea nr. 326/2005, astfel incat sa nu se aduca atingere independentei, impartialitatii si reputatiei magistratului vizat.In acelasi sens,", mai subliniaza institutia condusa de Augustin Lazar Sectia pentru Procurori a CSM a dat, marti, aviz negativ pentru revocarea lui Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.La sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM de marti, ministrul Justitiei a prezentat motivele care stau la baza cererii de revocare, iar procurorul sef al DNA si-a expus punctul de vedere referitor la fiecare critica adusa de Tudorel Toader.De asemenea, au avut loc mai multe replici acide intre ministrul Justitiei si procurorulul sef al DNA, dar si intre Tudorel Toader si Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei.Procurorii Florin Deac, Cristian Ban, Codrut Olaru, Tatiana Toader, Nicolae Solomon si Augustin Lazar sunt cei care au considerat ca nu se impune revocarea procurorului sef al DNA.