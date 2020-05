Personajele din cazul Kovesi: cine a castigat si cine a pierdut

Ce fac astazi protagonistii scenetei

Mai intai, sa trecem in revista personajele:* Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, inamicul numarul 1 al pesedistilor si insotitorilor PSD.Un inamic atat public, desemnat ca atare de PSD si transformat astfel in tinta tuturor celor care isi simteau amenintate averea, functia, puterea si libertatea de anchetele procurorilor coordonati de L.C. Kovesi, cat si personal, cativa dintre protagonistii miscarii de compromitere si in cele din urma demitere a acesteia din fruntea DNA fiind tributari propriilor frustrari si vendete, iar trimiterea aici este la cel de-al doilea personaj al scenetei.* Prof. univ. dr. Tudorel Toader, asa cum a insistat in acea vreme ministrul (tehnocrat si afiliat PSD) Justitiei sa fie trecut chiar si pe acreditarile de presa ale reporterilor.Membru al Comisiei de la Venetia, fost judecator al Curtii Constitutionale si rector al Universitatii din Iasi, Tudorel Toader a fost instrumentul prin care Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au bifat obiectivul vital al parteneriatului lor, indepartarea Laurei Codruta Kovesi din DNA.Tudorel Toader, maestru - o calitate compatibila cu aceea a titlurilor universitare devenite parte a numelui - al adevarului rasturnat si al eschivarilor, care a pretins de-a lungul intregului proces sa i se decline toata responsabilitatea, dar nu si calitatea de autor- "am puterea deplina, dar ce poate iesi rau nu mi se imputa mie, ci procesului" - a intruchipat desavarsit rolul unui curatator.Tocmai camuflarea unui scop evident de clan politic intr-un compediu cu aparenta academica, asa cum s-a vrut raportul care evalua activitatea lui Kovesi la DNA, a fost un indicator al imposturii cu care ministrul, de altminteri detinator al unor titluri universitare formale, si-a exercitat functia.Un alt indicator a fost tehnica de a pune in scena aparenta de legitimare a propriei decizii, prin recursul la autoritate, al treilea personaj al cazului Kovesi.* Curtea Constitutionala, care a servit PSD-ului aparenta de legalitate a demiterii lui Kovesi de la DNA, in baza unui raport ale carui argumente de fond au fost invalidate de institutia care are caderea sa evalueze, CSM.Curtea Constitutionala a Romaniei a fost personajul decisiv in sceneta, cel care a transat intriga si care, dincolo de obiectivul strategic de a scapa de Kovesi, si-a mai adus contributia pe doua paliere:- Demonstratia de putere a PSD. Camarila lui Liviu Dragnea a avut nevoie sa dea acest semnal atat baronilor, cat si nucelului dur al electoratului.- Planul de compromitere morala si profesionala a Laurei Codruta Kovesi, prin invalidarea ei de catre cea mai inalta instanta a statului roman.Un plan care a esuat lamentabil, in pofida faptului ca institutia statului roman care ar fi putut sa dejoace acest plan de decredibilizare a lui Kovesi s-a retras in spatele cortinei. Este vorba despre cel de-al patrulea personaj.* Presedintele Klaus Iohannis, cel care a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi de la DNA, cu argumentul suprem ca asta este decizia CCR.Un argument corect pe forma, iar presedintele nu avea alta cale decat sa se conformeze deciziei, din punct de vedere institutional, dupa ce, in prima faza, respinsese cererea lui Tudorel Toader de a o revoca pe Kovesi.Dar nicio prevedere constitutionala nu il impiedica pe presedinte sa restabileasca legitimitatea profesionala si morala a lui Kovesi, devenita tinta unui clan politic decis sa isi fereasca liderul din calea Justitiei si sa isi intareasca subteranele puterii.Presedintele nu a facut asta, a anuntat revocarea extraordinara, intr-un moment in care puterea politica a PSD era ostila societatii, prin purtatorul de cuvant adus din concediul de maternitate.Presedintele a ales sa se retraga practic din scena, ca si cum nu ar fi avut niciun rol, din ratiuni subiective, fara doar si poate, o slabiciune corectata de personajul care a jucat un rol major in posfata povestii.* Uniunea Europeana, prin institutiile si liderii ei, este cel de-al cincilea personaj, cel care a inteles miza dejucarii planului final al PSD&Tudorel Toader, compromiterea lui Kovesi, dupa indepartarea de la DNA.Pentru ca, odata decredibilizata Kovesi, procurorii insisi si actele Justitiei ar fi putut fi puse la indoiala, acolo unde era cazul, iar cazul era dictat de nevoile lui Liviu Dragnea&camarila.Institutiile europene au fost cele care au facut o opozitie reala regimului Dragnea si care au tinut balamalele democratiei, cata vreme clica de la putere incerca sa puna la cale, ridicol, si totusi real, un regim iliberal la mana a doua.Impiedicand abuzurile de putere la Bucuresti, Uniunea Europeana si-a asigurat o societate pro-europeana si in egala masura un caz de succes, in contextul dictat de Brexit si de apropierea unor alegeri destul de fragile, dar care au infirmat tendinta populista si eurosceptica din interiorul UE.Determinarea incapatanata a UE de a o ajuta pe Kovesi sa acceada intr-o inalta functie europeana, in pofida strategiilor abuzive ale PSD de a o impiedica - de la emailuri staliniste trimise eurodeputatilor pana la interdictia de a parasi tara - a tras practic presul de sub picioarele PSD si a rescris povestea demiterii lui Kovesi de la sefia DNA.Aceeasi grila de lectura a avut-o si CEDO, care a constatat abuzul demiterii si, pe cale de consecinta, a imposturii celor doua personaje care au pus in aplicare demiterea: Tudorel Toader si Curtea Constitutionala.* Laura Codruta Kovesi a obtinut functia de procuror-sef european, la capatul unui proces demn de manuale sovietice.Dupa scoaterea ei din DNA, Kovesi s-a indcris la un concurs european, a castigat toate etapele de selectie, moment in care PSD a declansat o serie de actiuni de tip stalinist: compromitere/desfiintare publica/scoaterea din scena. S-au trimis emailuri de desfiintare, taxate de europarlamentarii straini care le-au primit drept staliniste, s-au tras sfori pe holuri pentru ca Kovesi sa nu primeasca voturile finale, s-au inscenat procese.Este meritul institutiilor europene in primul rand - care sigur ca au scos de aici si un capital electoral, in preajma alegerilor europene - ca au invalidat Guvernul PSD, nelegitimandu-i practic optiunile.* Tudorel Toader a ramas Prof. Univ. Dr. si si-a primit inapoi functia de rector si, pana una-alta, ramane mebru al Comisiei de la Venetia, desi statutul acesta e invalidat de decizia CEDO si teoretic macar ar trebui sa fie o formalitate retragerea lui.Daca e intrebat, spune o cu totul alta poveste, in care el doar si-a facut treaba de profesor, a scris un referat bun, pe care ceilalti l-au folosit in scopuri oportune.* Curtea Constitutionala are, si ea, o cu totul alta poveste, in care decizia CEDO nu o priveste, nu e despre judecatorii Curtii, ei nici nu apar in textul institutiei europene.Altfel spus, decizia CCR de a valida revocarea lui Kovesi nu implica CCR. Valer Dorneanu este in continuare presedintele CCR.* Klaus Iohannis a castigat fara emotii alegerile pentru al doilea mandat, le putea castiga si fara vot, la cum a aratat oferta politica a celorlalti.In momentul in care Kovesi a fost revocata, fosta sefa a DNA a fost masurata in sondaje si avea un capital suficient de bun cat sa il poata contracandida pe Iohannis, dar totusi una e masuratoarea intr-un moment de polarizare si referitoare la un personaj care suscita in acel moment raportarea emotionala si cu totul alta e optiunea electorala concreta.In momentul de fata, Iohannis pare a-si restaurat legitimitatea, jucand cartea anti-pesedista, dar cum Guvernul pe care si l-a asumat are de trecut o proba importanta in justitie, si anume desfiintarea Sectiei Speciale, lucrurile ar putea fi volatile.* Uniunea Europeana a trecut cu bine testul electoral si povestea de succes de la Bucuresti, cu batalia pentru democratie si societate, a contat, fara doar si poate.E singurul personaj, in afara de Kovesi, care nu se eschiveaza de la rolul jucat in sceneta pusa la cale de PSD si dejucata, dar abia in postfata, de institutiile europene.