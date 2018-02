Peste 1.000 de magistrati au adresat o scrisoare deschisa in care-l critica pe Toader pentru declaratiile la adresa DNA

Scrisoarea

Scrisoarea vine in contextul in care Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader.Mesajul pe care vor sa-l transmita cei 1.000 de magistrati are in vedere dezbaterile publice recente, care pun in grav pericol independenta justitiei si parcursul statului roman in cadrul Uniunii Europene."In momentul actual, exprimarilor incoerente ale factorilor politici, intr-o tara macinata de o coruptie endemica, li se adauga numeroase actiuni de manipulare a opiniei publice si atacuri fara precedent la adresa a numerosi judecatori si procurori care instrumenteaza inclusiv cauze de mare coruptie, dar si a celor mai importante institutii ale statului, cu rol de aparare si siguranta publica, cu precadere Directia Nationala Anticoruptie", se arata in scrisoare.Potrivit documentului, insusi ministrul Justitiei isi permite sa atace public pe toti procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, "speculand faptul ca acestia administreaza probe cu incalcarea legii, respectiv ca procurorul sef isi exprima public, in presa occidentala, indoielile cu privire la evolutia statului de drept in Romania, ignorand flagrant faptul ca libertatea de exprimare in legatura cu buna functionare a justitiei, chestiune de interes public, este protejata de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, iar. (CEDO, cauza Baka c. Ungariei) "."De asemenea, ministrul Justitiei nesocoteste faptul ca, pe rolul Inspectiei Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii ori, dupa caz, Inaltei Curti de Casatie si Justitie exista proceduri in derulare, inducand in opinia publica un sentiment de neincredere in judecatorii, respectiv procurorii ce fac parte din aceste autoritati", conchid semnatarii schiroarii.