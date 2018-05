Presa externa: Hotararea CCR i-a infuriat pe romani. O victorie majora pentru Guvern intr-o tara cangrenata de coruptie

AFP

O tara considerata drept cangrenata de coruptie

PSD si ALDE au cautat sa plaseze Justitia sub un control mai strans al Executivului

Hotararea CCR i-a infuriat pe romani

DNA s-a impus abia dupa instalarea lui Kovesi in 2013

comenteaza ca decizia CCR reprezinta "o victorie majora pentru Guvernul social-democrat".Seful statului roman "nu are puteri discretionare" in acest domeniu si este necesar, astfel, " sa emita un decret de revocare ", in urma cererii Ministerului Justitiei, arata CCR intr-o decizie fara apel, comenteaza AFP.Mai multi reprezentanti ai coalitiei de stanga aflate la putere s-au felicitat imediat de acest anunt, apreciind, ca presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu, ca procurorul Kovesi "ar fi trebuit sa demisioneze de mult timp".Opozitia de centru-dreapta considera insa ca aceasta decizie, adoptata cu sase voturi la trei, "aduce o atingere grava credibilitatii" CCR.Peste 1.000 de persoane au iesit in strada, la Bucuresti, pentru a-si exprima sustinerea fata de Kovesi si a "apara democratia", mai noteaza agentia franceza."Curtea Constitutionala, o rusine nationala" sau "Nu vrem sa fim o natiune de hoti", se putea citi pe pancarte purtate de manifestanti adunati in fata sediului Guvernului.Considerata de sustinatorii sai un simbol al luptei impotriva coruptiei in Romania, Kovesi, in varsta de 44 de ani, a fost numita la conducerea acestui parchet in 2013 de fostul presedinte de centru-dreapta Traian Basescu. Ea a fost confirmata in functie in 2016 de Iohannis intr-un ultim mandat de trei ani.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a deschis in februarie o procedura vizand sa o revoce, acuzand-o ca a "incalcat Constitutia" si a "daunat imaginii" Romaniei in strainatate.Declarandu-se "putin convins" de aceste argumente, Iohannis s-a opus acestei proceduri, invocand avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Comisia Europeana (CE) si Consiliul Europei (CoE) - care se opun acestei reforme judiciare, apreciind ca poate dauna independentei magistratilor si compromite lupta contra coruptiei - au criticat procedura de revocare angajata impotriva lui Kovesi.Intr-o tara considerata drept cangrenata de coruptie, DNA si-a multiplicat in ultimii ani dosarele vizand alesi la nivel local si national, ceea ce a antrenat critici in clasa politica si acuzatii de abuz de putere.Kovesi a declarat la sfarsitul lui februarie ca, in pofida unor "atacuri fara precedent" din partea Guvernului, DNA a trimis in instanta, in 2017, aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv trei ministri, cinci deputati si un senator.Mii de manifestanti au protestat in iarna in Romania, in semn de sustinere a procurorului, iar o petitie online in favoarea unei mentinerii in functie a primit aproximativ 110.000 de semnaturi.Dupa ce au ajuns la putere in decembrie 2016, PSD si ALDE au cautat sa plaseze Justitia sub un control mai strans al Executivului, scrie siIn ultimii patru ani, DNA-ul lui Kovesi a anchetat 60 de oficiali romani de rang inalt, incusiv un premier si peste 40 de parlamentari, dar si numerosi romani bogati, noteaza DW.Liviu Dragnea, liderul PSD, este vizat de acuzatii de abuz, iar DNA pregateste un caz impotriva lui. El a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in 2016, dupa ce a fost gasit vinovat de frauda electorala.PSD a incercat la inceputul lui 2017 sa scoata de sub incidenta penala o serie de fapte de coruptie prin ordonanta de urgenta pe care a retras-o in urma unor proteste de strada uriase."Indiferent ce decide Curtea, voi astepta motivarea, o voi citi si voi actiona adecvat", a declarat Iohannis inaintea hotararii CCR.El a apreciat ca motivatiile lui Toader in vederea revocarii lui Kovesi contin "argumente slabe" si a aparat-o.Sistemul judiciar din Romania este vizat de un mecanism de monitorizare european.Toader a salutat hotararea CCR si a apreciat ca Iohannis nu are "abilitatea legala sa evalueze competentele profesionale si manageriale ale procurorilor de rang inalt".El a pledat in favoarea revocarii lui Kovesi, pe care a prezentat-o in februarie drept "autoritara", a acuzat ca procurorii au falsificat probe si a apreciat ca numarul achitarilor e prea mare. USR a denuntat hotararea CCR drept motivata politic si menita sa ajute PSD si a acuzat Guvernul ca vrea sa o inlocuiasca pe Kovesi cu cineva mai "ascultator".Tensiuni intre presedintele de centru-dreapta si Guvernul de centru-stanga au aparut in aprilie, cand Iohannis a indemnat-o pe Viorica Dancila, premierul roman, sa demisioneze.Hotararea CCR i-a infuriat pe romani, iar 1.500 de persoane au protestat la Bucuresti, iar alte sute de persoane s-au adunat la Timisoara si Sibiu, denuntand CCR drept "o sclava" a PSD, scriePlecarea lui Kovesi ar reprezenta o lovitura la adresa DNA, respectata de romani obisnuiti, Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite, comenteaza AP.Procurorul Daniel Horodniceanu a criticat hotararea CCR, apreciind ca da prea multa autoritate Ministerului Justitiei.USR a acuzat CCR ca il priveaza pe presedinte de puteri si-l transforma intr-un simplu functionar.Hotararea CCR limiteaza puterile presedintelui si acorda ministrului Justitiei, numit politic, un control mai mare asupra procurorilor intr-unul dintre cele mai corupte state membre UE, comenteazaCCR considera opozitia lui Iohannis fata de revocarea lui Kovesi nefondata si a respins-o.Legal, presedintele are ultimul cuvant de spus in revocarea procurorilor-sefi, ceruta de ministrul Justitiei si care necesita aprobarea magistratilor.Insa CCR a stabilit miercuri ca presedintele nu are dreptul constitutional sa se opuna unei cereri de revocare legale a ministrului Justitiei.Prerogativa sa este sa evalueze legalitatea procedurii.Hotararile CCR au caracter obligatoriu, iar Curtea urmeaza sa-si motiveze ulterior hotararea de miercuri."La o prima citire, presedintele poate in continuare sa respinga revocarea, daca poate gasi argumente legale", a declarat o experta juridica, Laura Stefan. "Insa hotararea (CCR - n.red.) reduce atributiile presedintelui si le sporeste pe ale ministrului Justitiei", a apreciat ea.Sondaje de opinie arata ca romanii au mai multa incredere in sistemul judiciar decat in Parlament ori Guvern.UE a plasat Romania, la aderarea sa la blocul european, in 2007, sub un mecanism de monitorizare a coruptiei si reformei judiciare, iar DNA, infiintata in 2002, s-a impus abia dupa instalarea lui Kovesi in 2013, comenteazaMulti o considera drept fata umana a luptei impotriva coruptiei in Romania, iar altii, inclusiv politicieni din coalitia aflata la putere, o acuza ca face jocuri politice, comenteaza publicatia.Pe de alta parte, cotidianulafirma ca decizia a fost luata intr-o incercare de a pune capat conflictului institutional intre Presedintie si Guvern."Sub conducerea ei, agentia DNA a condamnat cu succes mai multi deputati, ministri si alti oficiali de rang inalt pentru mita, frauda, abuz de putere si alte infractiuni", adauga jurnalistii de la New York Times."Revocarea lui Kovesi reprezinta o lovitura pentru agentie, respectata de cetatenii romani, de Uniunea Europeana si de Statele Unite. Curtea Constitutionala isi va argumenta decizia joi".