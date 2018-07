Presa straina scrie despre revocarea lui Kovesi: Anchetele DNA au suparat unii politicieni

Ziare.

"Sefa agentiei anticoruptie din Romania, demisa din functie", titreaza agentia germana"Laura Kovesi, sefa agentiei anticoruptie (DNA) din Romania, a fost demisa din functie de catre presedintele Klaus Iohannis, la presiunea Guvernului si a curtii superioare a tarii", afirma jurnalistii germani."Presiunea asupra lui Kovesi, recunoscuta la nivel international drept un factor-cheie in lupta tarii impotriva coruptiei larg raspandite, a fost insotita de recenta diminuare a puterii procurorilor anticoruptie si de eforturile de protejare a politicienilor de anchete", mai comenteaza Dpa."Presedintele Romaniei a semnat decretul de demitere a sefei anticoruptiei", a scris agentia, care aminteste ca Laura Codruta Kovesi a condus DNA incepand din 2013 si, "sub conducerea sa, rata de condamnare a crescut drastic intr-unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana, castigand laude de la Bruxelles".Si publicatiarelateaza despre acest subiect, notand ca "Guvernul a fost criticat de UE si de Consiliul Europei pentru reforma in sistemul judiciar, sporind controlul politic asupra procurorilor si judecatorilor"."Procurorul-sef anticoruptie din Romania, demis", scrie siintr-un material dedicat acestui subiect."Sub conducerea acesteia, agentia a anchetat cu succes judecatori, ministri si alti demnitari de rang inalt pentru mita, frauda, abuz de putere si alte infractiuni legate de coruptie", mentioneaza jurnalistii AP."Dar anchetele si popularitatea ei in randul romanilor obisnuiti - care au laudat-o in demonstratiile anticoruptie aproape saptamanale - au suparat unii politicieni, in special membri ai Partidului Social-Democrat, aflat la guvernare", se mai afirma in materialul publicat de agentie, preluat de numeroase publicatii din SUA si intreaga lume."Guvernul roman obtine demisia Laurei Codruta Kovesi, sefa procurorilor anticoruptie", titreaza cotidianul francez"Magistratul era de cateva luni in obiectivul Guvernului social-democrat, ale carui reforme controversate in sistemul judiciar le-a criticat", sustin jurnalistii francezi.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Kovesi a sustinut apoi o scurta declaratie de presa in cadrul careia a anuntat ca ramane procuror, insa pleaca din DNA "Am luat act de decretul de revocare din functia de procuror sef al DNA. Incepand de astazi nu voi mai lucra in DNA. Voi ramane procuror", a precizat Kovesi.