Prima dovada a minciunii "poza lui Ghita": Kovesi nu era in tara!

socrul dlui Ghita confirma ca ar fi in poza si spune ca fotografia ar fi fost facuta in noiembrie 2012. Dar aici avem o problema: in momentul respectiv, dna Kovesi nu mai era procuror general, nu era inca procuror sef DNA. Nici macar nu era in Romania. Era la Bruxelles.

Avand statut de diplomat in momentul respectiv, dna Kovesi nu putea pleca de la Bruxelles fara sa anunte MAE. Deci revenirile ei in tara sunt inregistrate. Nu ia diurna cand e in tara. Asa cum, atat timp cat a beneficiat de protectia SPP, toate iesirile din Bucuresti ale dnei Kovesi sunt inregistrate.

CSM a anuntat deja ca motivarea avizului negativ dat propunerii ministrului Toader va fi gata in cateva zile , dupa care urmeaza ca presedintele Iohannis sa anunte decizia, cel mai probabil una de respingere, conform declaratiilor sale anterioare.In aceste conditii, nu e greu de inteles asaltul disperat lansat de oastea inculpatilor, condamnatilor si presei afiliate, prin interviul luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghita. Scopul este sa creeze o stare de tensiune care sa-l forteze pe presedinte sa semneze revocarea.Cu exceptia unei salate de vorbe, pe alocuri amuzanta (suferinta afisata de dl Ghita pentru ca Florian Coldea nu i-a mai aruncat nici macar o privire la ultima intalnire este absolut delicioasa), dar total irelevanta pentru ca e lipsita de dovezi, piesa de rezistenta ar trebui sa fie fotografia care sa dovedeasca prietenia dintre dl Ghita si dna Kovesi.In momentul actual nu discutam decat despre descrierea unei poze care, teoretic, i-ar fi fost aratata de dl Ghita dlui Cristoiu. Pretinsa poza s-ar afla pe telefonul mobil al dlui Ghita.Deci, in fapt,Dl Cristoiu s-a declarat convins de ceea ce a vazut, adica, spune domnia sa, o imagine cu butoaie in spate in care dna Kovesi ar aparea alaturi de sotia si socrul lui Sebastian Ghita, o poza din tinerete a sefei DNA, intelegem. Totul foarte vag.As fi dispusa sa-l cred, daca din prestatia domniei sale nu lipsea in primul rand o minima indoiala.Dupa ce dl Cristoiu s-a declarat convins, CSM a decis ca din 3 octombrie 2012 sa fie detasata la Ministerul de Externe si de acolo a plecat din 15 octombrie 2012 la Bruxelles pentru un mandat de 3 ani in postul de ministru-consilier, inalt reprezentant al Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeana pe aspectele referitoare la indeplinirea conditionalitatilor stabilite in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana. Era dna Kovesi ubicua?Dl Ghita spune ca presupusa poza va deveni publica in curand. O declaratie cu un aer apasat de santaj, dar si pentru a ridica miza, dupa hohotul de ras starnit de sceneta telefonului si de audienta insumata extrem de modesta realizata de difuzarile interviului, batut la scor de un reality show de la Kanal D Daca va deveni ceva public, strict logic, cred ca exista doar doua variante posibile: sa fie un fals sau o poza autentica.1.mai sus si care trece peste ubicuitate pentru a fi sigur o perioada fara inregistrari SPP.2.fara regii de mana a doua.3. In urma cu cateva saptamani, dupa iesirea la rampa a lui Vlad Cosma,Deci ceea ce poate aparea la disperare nu poate fi, in opinia mea, decat un fals produs pentru ca prima varianta nu a avut succesul scontat. Si cred ca se lucreaza intens la asta.Problema este ca, pana sa fie expertizata,Daca Laura Codruta Kovesi ii da in judecata pentru difuzarea unui fals, actiune civila sau chiar penala pentru santaj, si nu vad de ce nu ar face-o, unora nu le va fi chiar moale.E drept ca, fata de anii de inchisoare la care ar putea fi condamnati, asa ceva reprezinta mizilic. Dar in cadrul unui proces falsul ar deveni cert.Varianta a doua ar fi o poza reala, ipoteza pe care am argumentat de ce o consider practic imposibila. Dar,Ar dovedi prietenia lui Ghita cu Kovesi? Nu.Apar in poze cu oameni care nu-mi sunt nici macar amici si nu am nici macar o poza cu una dintre prietenele mele foarte apropiate.In momentul indicat de socrul lui Ghita,Care ar fi relevanta unei eventuale asemenea poze pentru activitatea dnei Kovesi in fruntea DNA de unde i se forteaza revocarea? Ar exista o relevanta daca dl Ghita ar fi fericit si imun. Dar el are cateva dosare atat de serioase incat a preferat sa fuga decat sa se judece.Toata furia indreptata impotriva ei, tot efortul disperat, de o amploare cu precedent doar la suspendarile presedintelui, reprezinta medalia de aur pentru dna Kovesi si pentru activitatea domniei sale la DNA.P.S. Ghita trebuie crezut si cand spune ca Dan Voiculescu era si el un apropiat al lui George Maior si Sebastian Ghita? Intreb pentru Mihai Gadea.