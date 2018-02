Prima reactie de la Comisia Europeana dupa ce Toader a cerut revocarea lui Kovesi

Comisia a semnalat ca ar putea reevalua concluziile raportului MCV, daca presiunile la adresa Justitiei vor afecta lupta anticoruptie

"Urmarim indeaproape si cu ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta impotriva coruptiei sunt puncte esentiale ale unei Romanii puternice in Uniunea Europeana, asa cum au amintit presedintele si prim-vicepresedintele in declaratia comuna de luna trecuta . Vom urmari in continuare cu atentie procedurile declansate impotriva sefei DNA", a transmis CE intr-un comunicat citat deDigi24."In precedentele rapoarte in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, faptul ca DNA a functionat eficient a fost considerat drept un semn al sustenabilitatii luptei anticoruptie in Romania.", se precizeaza in comunicat.De altfel, saptamana viitoare, prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla intr-o vizita oficiala in Romania , deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor.In aceeasi perioada va efectua o vizita oficiala in tara noastra si comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, potrivt Agerpres.Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca va publica pe site-ul ministerului, just.ro, raportul referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. Site-ul s-a blocat insa imediat dupa anuntul ministrului de declansare a procedurii de revocare a sefei DNA si este nefunctional si acum.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis , cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie, precum si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu.Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive: a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere; b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale; c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.