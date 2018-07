Prima reactie de la Comisia Europeana, dupa revocarea lui Kovesi

Daca aceste rezultate obtinute in combaterea coruptiei ar fi puse sub semnul intrebarii, Comisia ar putea fi nevoita sa-si reevalueze aceasta concluzie

Ziare.

com

Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata prin decret prezidential de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie.La solicitarea, un purtator de cuvant a punctat faptul ca CE "nu comenteaza deciziile instantelor din Romania si nici implementarea lor", precizand insa ca prin rapoartele succesive elaborate in cadrul MCV a fost subliniat in repetate randuri ca este necesar ca DNA sa mentina aceeasi directie in ceea ce priveste lupta anticoruptie."Comisia a fost clara in rapoartele MCV succesive ca abilitatea Directiei Nationale Anticoruptie de a-si mentine palmaresul in circumstante pline de provocari a fost un semn important de sustenabilitate.", adauga CE.Iata raspunsul integral primit in limba engleza:".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.