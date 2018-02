Reactie dura de la Bruxelles, dupa anuntul lui Toader: Un pretext pentru a bloca lupta anticoruptie. Oficialii europeni nu sunt prosti

Ziare.

"Regret ca ministrul Justitiei a propus acest lucru, dar nu pot spune ca ma surprinde, pentru ca atunci cand am avut dezbaterea recenta din Parlamentul European, la care a fost prezent si ministrul,si de curatarea lui de interferentele serviciilor secrete,", a declarat portugheza Ana Gomes, pentru RFI Romania "Prin urmare, nu prea sunt surprinsa. Demonstreaza ceea ce cred eu si anume ca aceste schimbari din sistemul judiciar, desi o parte dintre ele ar putea fi justificate si utile, ar putea fi doar", spune Gomes, care apreciza ca ", lucru recunoscut de toata lumea".Europarlamentarul a mai declarat ca, indiferent ce face sau spune guvernul de la Bucuresti, exista ", care evidentiaza niste acuzatii de coruptie foarte grave impotriva liderului partidului aflat la Putere, domnul Liviu Dragnea" si care nu poate fi ignorata., pretinzand ca aceasta reforma a justitiei nu are nimic de-a face cu lupta anticoruptie si omitand faptul ca exista o ancheta foarte serioasa a OLAF, care lanseaza acuzatii foarte grave la adresa multor oameni din Romania din diverse zone ale administratiei, dar in special in partidul de guvernare, condus de domnul Liviu Dragnea.(...) Deci nu cred ca exista o dezinformare, cia oficialilor europeni, dar, ei obtin informatii din multe surse din Romania.Este crucial ca oamenii care se declara impotriva coruptiei, care stiu ca exista coruptie sa iasa in fata si sa vorbeasca impotriva coruptiei. Nu putem tolera coruptia, nu putem inchide ochii. E o problema de credibilitate", a spus europarlamentarul socialist.Ana Gomes a dezvaluit si ce au spus la Bruxelles Tudorel Toder si acolitii sai, la ultima vizita a acestuia. "Au tinut-o intruna cu sarada aceasta cum ca ar fi vorba doar de a curata justitia de ingerintele serviciilor secrete.".