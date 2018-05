Seful DIICOT: CCR a plasat parchetele sub exercitiul potential discretionar al ministrului Justitiei

Ziare.

Mai mult, afirma seful DIICOT, Consiliul Superior al Magistraturii a fost redus la un rol steril, iar avizul dat de CSM este inutil atata timp cat presedintele este obligat sa respecte decizia ministrului Justitiei."Prin decizia de astazi, CCR a plasat de fapt parchetele nu sub autoritatea, ci sub exercitiul potential discretionar al ministrului Justitiei, care este om politic sau, dupa caz, sustinut politic. Garantul constitutional al independentei Justitiei, CSM-ul, a fost redus la un rol steril, invitat sa faca figuratie. Avizul - consultativ - al CSM este inutil, daca la capatul lantului decizional se afla doar obligatia presedintelui de a respecta decizia ministrului. Este o aberatiei logica, daca vrem o justitie independenta", a declarat Daniel Horodniceanu.Procurorul-sef al DIICOT a mai afirmat ca, fara a pune in discutie caracterul obligatoriu al deciziei CCR, linia de demarcatie intre puterile statului este stearsa in detrimentul independentei unei parti din autoritatea judecatoreasca."In aceasta consacrare a interpretarii legii, linia de demarcatie intre puterile statului este stearsa in detrimentul independentei unei parti din autoritatea judecatoreasca, magistratul procuror. Asta fara a pune in discutie caracterul obligatoriu al deciziei CCR", a conchis seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.Amintim ca, judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului , dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR. Opozitia a reactionat imediat , afirmand ca decizia CCR este o decizie absurda, prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui. Totodata, spun liderii partidelor de Opozitie, hotararea este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic.Ca de fiecare data cand liderii Puterii au luat decizii impotriva Justitiei din Romania, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si s-a adunat sa protesteze, in Piata Victoriei