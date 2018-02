Serban Nicolae e de acord cu Toader si spune ca faptele lui Kovesi submineaza autoritatea statala in Romania si invita cetatenii la dezordine

Ziare.

"In mod cert, este o situatie fara precedent. Chiar daca ea a fost prevazuta ca ipoteza in lege, o asemenea situatie in care ministrul Justitiei sa ceara revocarea din functie a unei persoane cu o asemenea pozitie este una fara precedent. Dar si faptele, asa cum au fost prezentate de ministrul Justitiei, sunt fara precedent. Sinteza prezentata este una care ar trebui sa ne puna pe ganduri", a declarat Serban Nicolae.Liderul senatorilor social-democrati mai spune ca raportul prezentat de ministrul Justitiei arata "disfunctionalitati in aplicarea legii si in asumarea unor raspunderi publice"."Concluziile unui asemenea raport ar trebui sa ne dea de gandit tuturor, nu doar celor care au responsabilitati publice, ci chiar cetatenilor obisnuiti, pentru ca arata vulnerabilitati ale autoritatilor statului roman, arata disfunctionalitati in aplicarea legii si in asumarea unor raspunderi publice, ceea ce ar putea pune in pericol drepturi si libertati fundamentale, ar putea afecta institutiile constitutionale ale statului roman, respectarea democratiei, a statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale, ale separatiei puterilor in stat", a mai precizat Nicolae."Din aceasta perspectiva, era de asteptat ca factorii direct responsabili sa fi actionat din vreme, nu sa se ajunga aici - sa constatam un anumit comportament sistematic si repetat de conflict intre institutiile publice, de discreditare publica a unor autoritati, prin contestare publica a deciziilor CCR, de subminare a autoritatii Parlamentului si de intimidare a Guvernului", mai sustine senatoul PSD.Potrivit acestuia, astfel de acte "sunt de natura sa submineze insasi autoritatea statala in Romania si practic invita cetatenii la dezordine"."Din moment ce un conducator de autoritate publica isi poate permite sa conteste sau sa discrediteze o autoritate de statura Curtii Constitutionale sau de natura Parlamentului Romaniei inseamna ca orice cetatean isi poate permite acelasi lucru si ca de fapt respectarea legii in Romania este facultativa, responsabilitatea publica este o chestiune de optiune si important este sa avem putere: 'Cine are putere traieste dupa legea junglei, cei care nu au putere suporta consecintele'", a adaugat senatorul social-democrat.Serban Nicolae considera ca atat CSM, cat si presedintele Romaniei trebuie sa-si indeplineasca atributiile cu maxima eficienta si urgenta.Ministrul Justitiei a cerut, joi seara, declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, solicitarea fiind transmisa catre CSM si presedintelui Romaniei.