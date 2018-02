Timmermans se va intalni, joi, cu Kovesi si Toader. Asteapta explicatii pentru propunerea de revocare

Ziare.

com

"Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi - n.red.) si cu ministrul Justitiei si le voi asculta argumentele. Dar stiti pozitia Comisiei. Trebuie sa lasam independenta judiciara sa isi faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre", a declarat Timmermans pentru Calea Europeana , chiar marti, cand la CSM se analizeaza cererea de revocare a sefei DNA Oficialul european a facut aceste declaratii dupa o conferinta comuna de presa sustinuta alaturi de presedintia bulgara a Consiliului UE dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale ce a avut loc marti, in Bruxelles.Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, el urmand sa aiba o intalnire si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Georgian Pop."Pe 1 martie dl. Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale - n.red.) va veni la Parlament.Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (comune comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei condusa de Florin Iordache - n.red.). Programul va fi anuntat ulterior", a spus Pop.Potrivit paginii de Internet a Comisiei Europene , Frans Timmermans va mai avea pe 1 martie, la Bucuresti, intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precum si cu premierul Viorica Dancila.