Toader a insistat pe cuvantul "decapa", cand a cerut revocarea sefei DNA, dar raportul publicat nu-i sustine afirmatiile

Cazul urmeaza sa fie discutat in CSM , dar ministrul Justitei, Tudorel Toader , a cerut revocarea sefei DNA si in baza acestei inregistrari aparuta in spatiul public. Doar ca raportul Inspectiei Judiciare, pe care l-a facut public cu aceasta ocazie, nu contine dovezi care sa ii sustina afirmatiile.Unul dintre argumentele cu care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cere revocarea sefei DNA este o inregistrare facuta publica pe 18 iunie, in care Laura Codruta Kovesi ar da ordine procurorilor din subordinea sa, cerandu-le "sa ajunga la premier". Inregistrarea a fost difuzata la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, post potrivit caruia sefa DNA vorbea cu procurorul Jean Uncheselu.Una din frazele accentuate atat pe postul Antena 3, cat si saptamana trecuta de Tudorel Toader, a fost cea in care se presupune ca sefa DNA le-ar fi spus procurorilor din subordinea sa: "sa decapam, sa ajungem la premier". Toader a insistat joi pe faptul ca sefa DNA incearca sa obtina condamnari cu orice pret."Aceasta incercare de "decapare", cuvantul cheie la care vreau sa ma refer, este absolut contrara oricarui stat de drept. La mijloc este destinul unui om egal cu toti ceilalti. Cauzele nu trebuie rezolvate dupa functie", a comentat el. Pentru a intari declaratiile, Toader a publicat raportul Inspectiei Judiciare (IJ), cu caracter confidential si nepublic.Raportul este pe masa Sectiei disciplinare pentru procurori din CSM, iar concluziile sunt confidentiale si nepublice pana la solutionarea definitiva a acestuia. Ziare.com a analizat ce se arata in Raportul publicat de Toader, ce au spus martorii si care este rezultatul expertizelor tehnice.Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, pe 15 februarie, ca Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC) a stabilit, printr-o expertiza, ca inregistrarea in care ea le-ar fi dat ordine procurorilor din subordine ''sa ajunga la premier'' a suferit editari."Sunt doua expertize in dosar care constata ca nu am facut acele afirmatii. Chiar Inspectia Judiciara constata ca nu am facut acea afirmatie. Toti martorii care au fost audiati, respectiv procurorii care au fost la sedinta, au spus ca nu am facut acea afirmatie. Si nu am facut acea afirmatie. Inca din prima seara (...) cand a aparut acea inregistrare, am precizat ca anumite afirmatii nu le-am facut. (...)Anumite cuvinte, n-am sa vi le spun care, daca va puneti castile si o sa ascultati atent, o sa vedeti ca nu acelea au fost rostite, redarea este gresita. Am mentionat si mentionez ca s-a stabilit, printr-o expertiza facuta de Institutul de Criminalistica, faptul ca acea inregistrare a suferit editari, modificari", a declarat Kovesi.In raportul realizat de IJ si publicat de Tudorel Toader pe site-ul Ministerului Justitiei sunt prezentate concluziile expertizei si ce au declarat procurorii DNA care au participat la sedinta la care s-au facut inregistrarile. DNA a deschis o ancheta pentru a identifica cine a realizat aceste inregistrari. Mai multe date din ancheta procurorilor DNA apar in raportul facut public de Tudorel Toader.Potrivit sursei citate, in raport apar si detalii despre expertizele tehnice realizate in acest caz. Prima apartine unui specialist din DNA care arata ca "Toate cele trei inregistrari (era vorba de trei fisiere audio- n.red.) au suferit operatiuni tehnice de editare prin intercalare de pasaje, de natura voita (intentionata). Inregistrarile primare sunt alterate de zgomote si distorsiuni, care provin in timpul activitatii de reinregistrare", se arata in expertiza.Potrivit specialistului, inregistrarea primara a suferit mai multe editari si reinregistrari succesive.Inspectorii Gina Magirescu si Mihaela Hrituc au aratat ca raportul nu stabileste care sunt cuvintele/expresiile asupra carora s-a intervenit. In plus, au mai aratat acestia, nu ar fi fost specificate operatiunile tehnice concrete invocate de DNA si de catre Kovesi in aparare, privind cuvintele si expresiile asupra carora s-ar fi intervenit.Pe 19 iulie 2017, Institutul National de Criminalistica, Serviciul Expertize a realizat un nou raport de constatate. Una din concluzii: "inregistrarile audio puse la dispozitie nu sunt originale/autentice, deoarece in continutul acestora s-a indentificat elemente caracteristice de editare (modificari ale continutului inregistrarilor) constand in existenta unor discontinuitati majore in privinta zgomotului de fond si in prezenta in cadrul secventelor care contin zgomot de fond de intensitate mica a unor zgomote de tip click si beep".Inspectorii Gina Magirescu si Mihaela Hrituc au concluzionat ca ambele constatari au aratat ca inregistrarile nu sunt originale/autentice si ca in ambele se retine ca au suferit operatiuni tehnice de editare, prin intercalari intentionate de pasaje, "inregistrarea primara a suferit mai multe editari si reinregistrari succesive fiind alterate de zgomote si distorsiuni care provin din timpul activtatii de reinregistrare sau s-a conchis ca esantioanele de voce si vorbire existente in cadrul inregistrarilor nu pot face obiectul unei examinari comparative in vederea recunosaterii vorbitorului, intrucat nu fac parte din fisierele audio originare, ori clone/duplicate ale acestora."Gina Magirescu si Mihaela Hrituc sustin totusi ca concluziile de specialitate nu confirma apararea facuta de Kovesi, care a sustinut ca inregistrarile au fost efectuate prin juxtapunerea unor fragmente sau prin amestecarea unor fragmente reale cu sintagme obtinuate prin colationare.Potrivit Raportului IJ, au fost audiati majoritatea procurorilor DNA. Acestia au declarat ca nu-si amintesc exact cuvintele folosite.Intr-o nota de relatii, mai multi procurori care au participat la sedinta au negat folosirea acestor cuvinte.Concluzia inspectoarelor Gina Magirescu si Mihaela Hrituc, dipa analiza tuturo probelor, a fost ca Laura Codruta Kovesi a facut mai multe afirmatii in sedinta de lucru din data de 30 martie 2017, de natura a aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale si prestigiului justitiei.Dupa cum am aratat, Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul CSM urmeaza sa ia o decizie in acet caz, dupa audierea celor implicati si dupa discutarea probelor propuse de Kovesi si Inspectia Judiciara.