Toader: Ce a spus Iohannis nu face parte din Biblie. Asteptam motivarea deciziei in cazul Kovesi

Toader a fost intrebat daca decizia CCR privind-o pe Kovesi incalca independenta Justitiei, asa cum sugereaza Klaus Iohannis."Ce daca a spus presedintele Iohannis, ce a spus el nu face parte din Biblie. El este presedintele republicii, nici eu, nici dansul nu ne pricepem la toate. Asteptam motivarea deciziei. Avem un principiu in Constitutie, care spune ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului. Ministrul Justitiei nu-l intreaba de probe pe procuror, ce se intampla in dosar.Autoritatea din Constitutie se refera la administrarea in justitie, la politicile penale. Statutul magistratilor, independenta procurorilor nu va fi afectata", a declarat ministrul Justitiei.Anterior, Toader a scris pe Facebook , in timpul sedintei CSM, ca nu trebuie confundata independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului de resort."A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!", a sustinut ministrul.Reactia a venit la foarte scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va actiona pentru respectarea statului de drept si va avea grija ca procurorii sa ramana independenti.Iohannis a mentionat ca decizia CCR aparent vorbeste doar despre o chestiune foarte concreta, de revocare sau nerevocare a procurorului-sef DNA."In realitate insa sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse in discutie si care merita discutate. Bunaoara, statutul procurorilor. Eu, personal, sunt convins si voi actiona in consecinta, evident, ca procurorii trebuie sa fie independenti, procurorii in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic, procurorii nu pot fi in subordinea unui politician, fie el si ministru. In consecinta, orice am face noi in Romania ca stat trebuie sa se asigure independenta procurorilor pentru a garanta in definitiv o justitie independenta", a subliniat seful statului.