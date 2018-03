Toader insista ca avea dreptul sa ceara revocarea lui Kovesi si ii raspunde procurorului general: O regula elementara!

Ziare.

Anterior, procurorul general Augustin Lazar a declarat ca, in cazul cererii de revocare a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei ar fi trebuit sa urmeze procedura din Regulamentul CSM."O regula elementara! Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii!", subliniaza ministrul Justitiei.De asemenea, el anunta ca la nivelul Ministerului Justitiei se realizeaza un studiu comparativ privind raportul dintre numarul de locuitori si numarul de magistrati in statele membre ale UE.Precizarea lui Toader vine dupa ce procurorul general Augustin Lazar a apreciat ca, in cazul procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei nu ar fi trebuit sa treaca peste procedura de revocare detaliata in regulamentul CSM, care presupune verificari ale Inspectiei Judiciare, o analiza a Sectiei pentru procurori a Consiliului, dar si posibilitatea unei contestatii la plenul CSM si dupa aceea la Sectia de Contencios a ICCJ."Revocarea din functie a unui procuror nu poate opera decat in conditiile clar stabilite de lege, atat sub aspectul motivelor cat si al procedurilor, prevazute de lege si de Regulamentul de organizare si functionare al CSM, aprobat prin Hotararea nr. 326/2005, astfel incat sa nu se aduca atingere independentei, impartialitatii si reputatiei magistratului vizat.In acelasi sens, obligatia ministrului justitiei de a motiva temeinic solicitarea de revocare trebuie sa constituie o garantie impotriva abuzurilor si arbitrariului, ignorarea acestui principiu fiind de natura sa creeze un precedent periculos in privinta interferentei politicului in activitatea sistemului judiciar", a transmis procurorul general Augustin Lazar.