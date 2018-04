Toader: Luni sesizam CCR in cazul Kovesi, Dancila e de acord

Ziare.

Toader a precizat ca a vorbit deja cu premierul Viorica Dancila, care a fost de acord cu sesizarea CCR, dupa ce i-a prezentat principalele elemente pe care are de gand sa le introduca in aceasta sesizare.Luni, ministrul se va intalni, din nou, cu prim-ministrul si tot luni are de gand sa trimita seizarea la Curte."Ii voi prezenta sesizarea in amanunt, sper ca dansa sa fie de acord sa si-o insuseasca si tot luni sesizam Curtea Constitutionala", a subliniat ministrul, care a adaugat ca draftul de sesizare e facut, dar trebuie sa il completeze si "cu argumentele pe care le-a adus presedintele in documentul de respingere a cererii de revocare".Toader a subliniat ca asteapta de la Iohannis "documentul politic prin care imi aduce la cunostinta ca nu o revoca pe doamna procuror sef". Ministrul a subliniat ca este vorba despre un document politic pentru ca seful statului nu ar avea "argumente juridice si manageriale", mai ales ca Iohannis i-a zis dinainte sa ii vada raportul ca nu o va revoca pe Kovesi.Amintim ca Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala , pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Tudorel Toader a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA. Ministrul Justitiei a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA."Presedintele nu poate fi obligat de nimeni sa o revoce pe Kovesi, nici de ministrul Justitiei, si nici de Curtea Constitutionala", a declarat pentru Ziare.com fostul judecator CCR Augustin Zegrean.