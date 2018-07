Toader si Lazar vor participa la sedinta in care se discuta cererea lui Kovesi de a ramane in sistem

Ziare.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va merge miercuri la Sectia pentru procurori a CSM, unde se va discuta solicitarea fostei sefe a DNA de continuare a activitatii, se arata in agenda publicata pe site-ul Ministerului.De asemenea, potrivit unor surse, la Sectie va participa si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.Procurorii CSM vor discuta, miercuri, incepand cu ora 10:00, cererea Laurei Codruta Kovesi de a-si continua activitatea in calitate de procuror.Decizia vine dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anuntul fiind facut luni de catre purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi."Am fost procuror sef al DNA timp de 5 ani si tot ce am realizat am consemnat intr-un raport care va fi facut public in cel mai scurt timp si va putea fi studiat pe site", a declarat Laura Codruta Kovesi, la scurt timp dupa anuntul privind revocarea sa."Despre mine va pot spune ca am luat act de decretul de revocare din functia de procuror sef DNA si incepand de astazi nu voi mai lucra in Directia Nationala Anticoruptie. Voi ramane procuror", a mai spus Kovesi.