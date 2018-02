Tudor Chirila: Oamenii nu stiu ce salarii vor avea, cate taxe vor plati, iar PSD-ALDE vor doar ingenuncherea justitiei

Iata aici cum s-a desfasurat declaratia de presa in care Toader a cerut revocarea sefei DNA

Ziare.

com

Chirila a comentat si motivele invocate de Toader pentru demiterea lui Kovesi, preluate din scenarii prezentate public de diverse persoane inculpate sau condamnate."Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niste baieti cu condamari sau dosare pe rol vin si livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunte ca e de domeniul evidentei ca trebuie revocat procurorul-sef, deci acest scenariu e si prost si nerealist.Cu toate astea el face un mare bine: ne arata inca o data ce vor PSD-ALDE si alti penali din alte partide. Domnia coruptiei si salvarea de puscarie. Nu exista alta tema pentru tara. Nu doar pentru DNA ar trebui sa se iasa in strada, ci pentru lipsa de responsabilitate a unor politicieni preocupati doar de scheme de furaciune, crearea de clanuri si aliante subterane care sa le bage in buzunare banii statului.In timp ce oamenii nu mai stiu ce salarii vor avea, cate taxe vor plati, cum le vor plati, cand le vor plati. Romania este de mult in deriva, dar ei au o singura problema: ingenuncherea justitiei de asemenea maniera incat sa doarma linistiti. Calitatea vietii noastre? Nu e problema lor. E doar a noastra. Ei bine, de aia lumea iese acum in strada", este mesajul postat de Chirila pe Facebook.Cateva mii de romani au iesit in total in Bucuresti si orasele din tara si diaspora dupa ce Tudorel Toader a anuntat, la finalul unei declaratii de peste o ora in care a citit neperturbat "sinteza" raportului pe care l-a intocmit in ce priveste conducerea DNA, ca vrea revocarea din functie a lui Kovesi.Raportul intocmit de ministru va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.Imediat dupa anuntul lui Toader, oamenii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei pentru a-si arata revolta fata de decizia lui Toader. Iata aici si care au fost reactiile publice la anuntul lui Toader , dar si ce scrie presa externa: Cererea lui Toader de revocare a sefei DNA face inconjurul lumii: Kovesi e cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme! A.S.