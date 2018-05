Tudorel Toader a anuntat ca merge personal la CCR in cazul respingerii revocarii sefei DNA

Ziare.

Ministrul Tudorel Toader a declarat ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat sa mearga personal la CCR pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului."Da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier si sigur m-a solicitat ca eu sa sustin cele statuate, cele stabilite in sesizare", a spus Toader.Intrebat care este argumentul forte pe care il va invoca, ministrul Justitiei a raspuns: "neconstitutionalitatea comportamentului si crearea unui blocaj institutional intre presedintele Romaniei, pe de o parte, ministrul Justitiei, parte a Guvernului, in acelasi timp".De asemenea, intrebat daca presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia in acest caz, Toader a spus ca cea care va decide va fi Curtea Constitutionala."Noi venim cu argumente, Curtea va decide. Din 2003 pana astazi sunt 15 ani de cand exista competenta Curtii de a solutiona astfel de conflicte si multe dintre ele au fost constatate, dar nu au dus la sanctionarea partii care a generat, determinat conflictul. Sa nu ma intrebati atunci de ce am solicitat printre cele 20 de motive in cazul dnei Kovesi incalcarea Constitutiei, faptul ca a generat, a provocat cele trei conflicte, din care doua pronuntate de Curte, iar in unul Curtea in considerente a aratat care e conduita de urmat de catre DNA, pentru ca acolo este vorba despre o incalcare repetitiva a Constitutiei. A fost vorba de trei conflicte intr-un interval de timp foarte scurt, ceea ce inseamna ca avem o alta premisa, o alta ipoteza prin raportarea autoritatii la Constitutie", a spus Toader.Totodata, ministrul a fost intrebat daca stie de vreo intentie a coalitiei de guvernare de a-l suspenda pe presedinte Ioahnnis daca CCR va valida teoria Guvernului."Eu pot sa emit ipoteze cu privire la competentele mele de ministru al Justitiei. Dupa aceea, sa asteptam sa vedem ce decizie va pronunta Curtea, va admite sau va respinge. Vedem considerentele. Daca va admite, nu este in competenta mea ca ministru sa abordez macar acest subiect. Este in competenta liderilor aliantei majoritare de la guvernare", a mai spus Tudorel Toader.Amintim ca guvernul a sesizat Curtea Constitutonala in cazul refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Pe 23 aprilie, Curtea Constitutionala a primit sesizarea Guvernului.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat atunci, dupa intalnirea cu premierul, ca i-a prezentat Vioricai Dancila proiectul de sesizare a CCR, iar aceasta a fost de acord si l-a semnat.Seful statului a refuzat sa dea curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, anuntand ca motivele invocate de ministrul Justitiei nu au fost de natura sa il convinga.Pe 22 februarie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, retinand in sarcina acesteia 20 de "acte si fapte de netolerat". Printre acestea, Toader a mentionat ancheta in cazul OUG 13, refuzul de a se prezenta la audierile din Parlament, falsurile din dosare, lipsa unei reactii adecvate in cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploiesti, precum si afectarea imaginii Romaniei prin dezinformarea forurilor europene.Ulterior, toate argumentele au fost demontate punct cu punct de CSM, care a dat aviz negativ cererii de revocare.