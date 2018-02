Tudorel Toader a declansat revocarea sefei DNA. Are Iohannis motive sa o dea afara pe Kovesi? Sondaj Ziare.com

Ziare.

com

Defaimarea Romaniei in interviuri date presei straine, comportament excesiv autoritar, conflicte de natura constitutionala in raport cu alte institutii sunt doar cateva dintre capetele de acuzare enumerate de Tudorel Toader.Ministrul a prezentat, joi seara, un raport privind "activitatea manageriala la DNA", la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef, Laura Codruta Kovesi.Un raport de 36 de pagini, in care Tudorel Toader a sintetizat, dupa cum el insusi a spus, motivele pentru care sefa DNA ar trebui revocata. Printre acestea, ministrul Justitiei a amintit conflictele de natura constitutionala cu Guvernul si Parlamentul, printre care anchetarea emiterii OUG 13, implicarea in dosare, incercarea de a obtine condamnari cu orice pret sau denigrarea Romaniei prin crearea unei imagini de tara corupta.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis , cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie, precum si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi Ministrul Toader a mai sustinut ca DNA nu se identifica cu procurorul sef si ca lupta anticoruptie va continua. El a refuzat categoric sa raspunda intrebarilor jurnalistilor si a anuntat ca raportul integral va fi publicat imediat pe site-ul institutiei. Pana la momentul redactarii acestei stiri, acest lucru nu s-a intamplat.