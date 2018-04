Tudorel Toader sesizeaza CCR, pentru ca Iohannis nu a revocat-o pe Kovesi

Ziare.

com

Tudorel Toader a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA.Ministrul Justitiei a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA."In conditiile in care Presedintele Romaniei nu are abilitarea legala si nici competentele functionale de evaluare a activitatii profesionale si manageriale desfasurate procurorul sef al DNA;In conditiile in care argumentele care au stat la baza declansarii procedurii de revocare au devenit mai actuale si mai consistente;Vazand legislatia aplicabila in acest domeniu;Valorificand jurisprudenta instantei de contencios constitutional,Vom sesiza Curtea Constitutionala cu privire la refuzul Presedintelui de revocare din functie a procurorului sef al DNA! ", a scris Toader pe contul de Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, asa cum ceruse ministrul Justitiei, Tudorel Toader."Motivele de revocare ale ministrului nu au fost de natura sa ma convinga. In mare parte nici nu corespund prevederilor legale aplicabile.", a spus Iohannis.Luni, dupa sedinta Comitetului Executiv a PSD, Liviu Dragnea a spus ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este sustinut de PSD si ca, indiferent ce decizie va lua Klaus Iohannis in privinta lui Kovesi, suspendarea presedintelui nu este unul dintre scenarii."Nu. Noi, sub nicio forma, nu luam in calcul ideea de suspendare din functie a presedintelui Romaniei", a spus Liviu Dragnea.