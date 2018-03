UDMR se delimiteaza de lupta PSD-ALDE cu DNA: Institutia e OK. Problemele Romaniei sunt in alta parte

Ziare.

La finalul raportului politic al lui Kelemen Hunor, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali, un jurnalist a remarcat ca a facut o radiografie complexa a situatiei politice din Romania, dar nu a atins subiectul referitor la Ministerul Justitiei si DNA, liderul UDMR precizand ca intentionat nu a vorbit despre acest aspect."Intentionat nu am vorbit despre acest lucru pentru ca institutia e necesara,si aici vad ca nu se discuta rational, nu se poate discuta cu nuante, ori e alba, ori e neagra. Nu exista nuante si e o problema foarte, foarte serioasa.In ceea ce priveste institutia, nu pot sa spun decat ce v-am spus.. In acest moment eu vad ca toata lumea duce o lupta, si opozitia si cei de la putere si o parte din sistemul juridic, in primul rand, procuratura cu toate segmentele ei. O lupta pentru putere. Nu ne intereseaza! De aceea nu am vorbit despre acest lucru.Persoana procurorului sef sau a conducatorului institutiei iarasi nu e o discutie despre care eu vreau sa discut. Ea a zis ca e perfecta, nu isi da demisia. Iohannis a spus ca e foarte multumit de prestatia persoanei respective, deci e clar, ramane pana la terminarea mandatului, e OK asa, mandatul parca e pana anul viitor.Nu am eu ce discuta despre acest subiect, de aceea nu am adus in discutie si eu cred ca daca in 2018 si 2019 in Romania subiectul cel mai important va fi ce vom face cu cineva cu care oricum nu avem ce sa facem sau cu o institutie care pana la urma e necesara si, atunci vom pierde si acest an. Va pierde politica romaneasca un an si nu va face nimic", a spus Kelemen Hunor.Liderul UDMR a adaugat ca in momentul de fata "problemele Romaniei sunt in alta parte".