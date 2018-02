Un raport de negasit. Nu a ajuns nici la CSM, nici la Cotroceni. CSM: Am incercat de aseara sa accesam site-ul Ministerului Justitiei UPDATE

Ce spunea Tudorel Toader

Purtatorul de cuvant al institutiei a declarat pentruca oficialii CSM au incercat in zadar aseara sa acceseze site-ul Ministerului Justitiei.ministrul Justitiei a raspuns Ziare.com ca merge la minister, sa vada ce s-a intamplat cu publicarea raportului pe site. La ora 9:00, oficialul a ajuns la minister.Intre timp, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a precizat pentru Ziare.com ca nici la Ministerul Public nu a fost trimis raportul, desi acesta trebuie studiat si de seful MP.Ministerul Public a anuntat pe pagina de Facebook ca procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie "urmeaza sa prezinte un punct de vedere asupra celor doua aspecte dupa publicarea si analiza raportului ministrului Justitiei".La ora 12:10, Administratia Prezidentiala a comunicatca raportul lui Tudorel Toader nu a ajuns nici la Cotroceni, Klaus Iohannis fiind cel care poate lua decizia finala de revocare a sefei DNA.La ora 14:00, site-ul Ministerului Justitiei afiseaza mesajul: Site temporar opritMinistrul Justitiei a declarat, joi seara, ca va publica pe site-ul ministerului, just.ro, raportul referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. Site-ul s-a blocat insa imediat dupa anuntul ministrului de declansare a procedurii de revocare a sefei DNA si este nefunctional si acum.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis , cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie, precum si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu.Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive: a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere; b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale; c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.