VeDemJust critica raportul lui Tudorel Toader: E plin de greseli de logica si de fond

Astfel, membrii VeDemJust avertizeaza ca raportul ministrului Justitiei este intocmit in mod defectuos, contine erori de logica, de analizare si greseli de fond care altereaza temeinicia."Raportul este asumat prin semnatura de catre ministrul Justitiei, care este totodata cel care ia decizia de propunere de revocare, ceea ce este total neobisnuit: de regula, rapoartele de acest fel sunt intocmite de o echipa si apoi, in baza lor, organul decizional isi asuma solutia", explica acestia.Totodata, ei remarca faptul ca documentul ministrului incepe cu un apel la autoritate, in care Tudorel Toader isi enumera functiile.Mai mult, insa, raportul nu corespunde scopului declarat prin titlu: "desi isi propune sa analizeze activitatea manageriala la DNA, la pagina a doua se arata in mod expres ca este vorba, de fapt, doar de activitatea manageriala a procurorului-sef al DNA".Trecand de la erorile formale la cele de continut, autorii documentului remarca felul in care "ministrul induce publicului perceptia eronata ca procurorii ar fi in subordinea sa, ignorand ca sintagmadin Constitutie a fost interpretata atat cu ocazia elaborarii Constitutiei, cat si ulterior de toti doctrinarii in materie, ca referindu-se la chestiuni administrative, nicidecum functionale".Acestia amintesc si prevederile legale in temeiul carora procurorul-sef al DNA poate fi revocat, despre care spun ca nu au fost respectate. "Raportul intocmit de ministru nu a fost trimis in draft procurorului-sef DNA si nu i s-au cerut explicatii prealabile emiterii sale, pentru a se evita prezentarea publica a unor inexactitati".VeDemJust aminteste si de documentul confidential al Inspectiei Judiciare, pe care Tudorel Toader l-a facut public."Ministrul isi intemeiaza raportul pe afirmatii facute in spatiul public in legatura cu modul de derulare a doua procese penale aflate in curs de solutionare (cazul Belina, cazul Sturza), ceea ce este interzis unui ministru, mai ales al Justitiei, de catre standardele internationale privind independenta Justitiei", se mai arata in raportul depus la CSM.Intr-o cheie ironica, membrii asociatiei precizeaza ca nici acuzatia adusa lui Kovesi, de a fi denigrat Romania prin interviuri in presa straina, nu sta in picioare. "Situatia fiind exact invers", spun acestia. "Daca Romania are astazi o imagine buna, ea se datoreaza faptului ca s-a realizat reforma Justitiei in anii 2004-2005, ca lupta anticoruptie din perioada 2005-2017 a dus la condamnarea unor demnitari, magistrati, sefi din administratie, iar DNA si ANI au devenit un model in sud-estul Europei, ca magistratii insisi au protestat impotriva incercarilor de incalcare a independentei lor in decembrie 2017 si ca sute de mii de oamenii apara in strada justitia de peste un an de zile, in mod regulat.Daca Romania are o imagine proasta, pe langa sute de ministri, parlamentari, sefi de institutii si magistrati condamnati pentru coruptie, pe langa romani care comit infractiuni in strainatate, pe langa schimbarea a trei Guverne intr-un an, aceasta imagine este generata si de faptul ca Guvernul a incercat sa modifice abuzul in serviciu impunand un prag de 200.000 lei", este explicatia.Ministrul Toader s-a declarat nemultumit si de faptul ca procurorul-sef al DNA a contribuit la formarea imaginii unei Romanii captive si corupte. "Daca amintim de Indexul de perceptie a coruptiei lansat saptamana trecuta, vedem ca Romania ocupa in UE locul 25 la coruptie, iar in clasamentul mondial suntem sub jumatatea listei", ii raspunde VeDemJust ministrului.Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader. Avizul dat CSM are caracter consultativ.Ministrul Justitiei a prezentat, joi seara, sinteza raportului referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea lui Kovesi.Raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care sta la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezinta 20 de "categorii de acte si fapte" din perioada februarie 2017 - februarie 2018, pe care ministrul Justitiei i le imputa sefei DNA.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a Laurei Codruta Kovesi. De abia vineri la ora 15:00, raportul realizat de MJ a fost postat pe site-ul institutiei. Printre documentele publicate, ministrul Justitiei a strecurat si un raport confidential al Inspectiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018 , prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a adjunctului acesteia, Marius Iacob.Raportul Inspectiei Judiciare este intr-una din anexele din raportul ministrului Tudorel Toader in baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA si carea fost publicat pe site-ul Ministerului Justitiei. Cazul la care face trimitere oficialul este pe masa Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM si urmeaza sa fie solutionat. Din acest motiv, actele nu sunt publice.Tot vineri, procurorii din DNA au transmis un mesaj de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi , exprimandu-si ferm dezacordul fata de revocarea ceruta de ministrul Justitiei. Mai mult, acestia spun ca sefa DNA este o tinta a "inculpatilor si condamnatilor pentru coruptie".Astfel,au semnat un mesaj comun, remis, pe care il numesc "o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor din cadrul DNA".Articolul 51 stabileste ca revocarea din functia de conducere se dispune pentru urmatoarele motive: a)in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere; b)in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale; c)in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.