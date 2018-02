Viorica Dancila, despre raportul lui Tudorel Toader: Cred ca avem Constitutie

Ce spunea Tudorel Toader

Viorica Dancila a fost laconica si a raspuns succint la intrebarile jurnalistilor privind raportul lui Tudorel Toader, despre care spune ca l-a ascultat doar la televizor."Nu am discutat cu ministrul Justitiei si nici nu am intentia. Justitia trebuie sa fie libera si nimeni nu trebuie sa interfereze. Am ascultat la televizor ce a spus ministrul Justitiei, fiecare punct in parte si nu cred ca eu trebui sa dea un verdict", a spus Dancila.Premierul a adaugat doar ca "in tara aceasta cred ca avem o Constitutie, cred ca avem legi"."Nu stiu in ce masura cele prezentate reflecta raportul. Ce ne-a prezentat a fostsi la o prima citire pe diagonala a fost. Legea prevede destul de detaliat ce anume se urmareste cand se intocmeste un astfel de raport. Mai mult nu as avea ce sa va spun., atunci cand il vom avea, vom incerca sa il deslusim.Am spus si aseara.. DNA-ul face o treaba buna si conducerea DNA face o treaba buna. Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa imi schimbe opinia", a sustinut Iohannis.Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca va publica pe site-ul ministerului, just.ro, raportul referitor la activitatea manageriala a DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. Site-ul s-a blocat insa imediat dupa anuntul ministrului de declansare a procedurii de revocare a sefei DNA si este nefunctional si la acum.