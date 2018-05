Zegrean: Presedintele nu poate fi sanctionat daca nu respecta decizia CCR, dar riscam sa ne facem de rusine in toata lumea

Ziare.

com

Intrebat in cat timp trebuie sa respecte Iohannis hotararea CCR, fostul presedinte CCR a spus ca nu exista un termen prevazut."Deciziile se publica in Monitorul Oficial si numai de atunci sunt obligatorii si in general obligatorii si opozabile tuturor. In mod normal, practica Curtii este ca in 30 de zile deciziile trebuie redactare - asa scrie la Legea Curtii, trebuie redactate si publicate in Monitorul Oficial.Sigur, pana cand decizia nu apare in Monitorul Oficial, presedintele nu are nicio obligatie decat eventual sa comenteze, apoi decizia este obligatorie.In Rusia, daca nu respecti decizia Curtii, mergi la inchisoare.La noi nu exista o astfel de prevedere, insa, fiind un stat de drept, trebuie respectate in primul rand deciziile Curtii, pentru ca altfel chiar ne facem de rusine in toata lumea. Imaginati-va o tara in care nu se respecta deciziile judecatoresti, deciziile Curtii Constitutionale... Nu este posibil asa ceva! Sigur, presedintele, cu atat mai mult, trebuie sa dea exemplu de democratie, de respectare a legii, de respectare a Justitiei", a declarat Zegrean pentru Mediafax Acesta sustine ca, din punctul sau de vedere, Iohannis nu si-a depasit atributiile.Zegrean a mai spus ca decizia CCR de miercuri nu o obliga pe Kovesi sa isi dea demisia."Ea poate sa demisioneze daca vrea, decizia este un act personal. Daca ea crede ca o astfel de decizie ar rezolva problema, o poate face, dar decizia de astazi (miercuri - n.red.) nu o obliga sa faca acest lucru, nu o obliga sa isi dea demisia", a mentionat el.Fostul presedinte CCR a adaugat ca sefa DNA isi poate exercita in continuare atributiile fara niciun fel de problema."Cata vreme este in functie, cata vreme nu a fost revocata, sigur ca poate sa isi indeplineasca atributiile prevazute in lege", a punctat el.