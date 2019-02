"Adina Florea confirma ca ancheta in cazul Kovesi a fost deschisa la sesizarea lui Sebastian Ghita"

Kovesi, citata la Parchet

"Este un dosar deschis ca urmare a sesizarii lui Sebastian Ghita din decembrie 2018. E o ancheta in desfasurare, nu am cum sa comentez. Din punctul meu de vedere, eu nu pot sa va spun decat ca este o ancheta in curs de desfasurare, unde se vor respecta toate drepturile si libertatile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor cercetate si in primul si in primul rand se va respecta legea", a declarat Adina Florea, la intrarea in Parchetul General.Florea a sustinut ca momentul inceperii anchetei in cazul Kovesi nu ar avea nicio legatura cu faptul ca aceasta candideaza la sefia Parchetului European."Este o ancheta in derulare in care s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legatura intre activitatea personala a unora dintre persoanele cercetate si stadiul anchetei. Stadiul cercetarii penale de la acest moment a impus inceperea urmaririi penale", a adaugat Florea.Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Laura Codruta Kovesi remarca faptul ca aceasta citatie vine in momentul in care ea se pregateste sa sustina interviul pentru functia de procuror-sef european.Fostul deputat PSD Sebastian Ghita declara in decembrie 2018 la Romania TV ca a facut o plangere penala pe numele lui Kovesi, care a fost reclamata la sectia speciala pentru anchetarea magistratilor.Acuzatia lui Ghita a fost ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut, in 2009, sa plateasca avionul pentru aducerea in tara, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat in dosarul FNI.Insa acest caz a fost clasat in 2017 de Parchetul General si lamurit public de Politia Romana. Mai exact, Politia Romana a anuntat ca, pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa, au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica."Procedura a fost derulata de catre structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, conform OUG 34/2006, privind achizitiile publice. In cadrul acestor activitati, negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica.Semnarea contractului si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Costurile au fost achitate integral de catre institutie, operatorului economic castigator, suma fiind asigurata din bugetul Ministerul Afacerilor Interne", explica Politia Romana, in 2017.Aflat in Serbia, Sebastian Ghita a fost audiat recent, prin videoconferinta, de Adina Florea. Fostul deputat PSD a fugit din tara la finele anului 2016, chiar inaintea unei audieri la DNA, cu putin timp inainte sa-i expire imunitatea parlamentara.Sebastian Ghita este protagonistul mai multor dosare deschise de DNA. O parte din acestea au ajuns in instanta, iar altele sunt inca in faza de ancheta la DNA.In cazul a doua dosare care au ajuns la Inalta Curte, Ghita a fost achitat. Este vorba de dosarele in care era judecat alaturi de fostul primar al orasului Ploiesti si de cel in care erau implicati mai multi sefi de parchete si politie din Prahova. Procesele sunt in faza de apel la completul de 5 judecatori al ICCJ.Alte trei anchete care mai sunt la DNA: cazul "Asesoft", dosarul "Hidroelectrica" si cel privind vizita in Romania a fostului prim-ministru britanic Tony Blair.In prezent, Sebastian Ghita se sustrage unui mandat de arestare preventiva emis de instanta in Dosarul Asesoft si nu revine in tara pentru ca ar ajunge dupa gratii.