Ambasada SUA o felicita pe Kovesi pentru ca se numara printre femeile onorate de Harvard in 2019

Lista a fost intocmita de prestigioasa Universitate Harvard din SUA."Felicitari, Laura Codruta Kovesi, pentru includerea pe lista femeilor onorate in luna martie de Harvard Women's Law Association", este mesajul transmis de ambasada pentru Kovesi.Prestigioasa Universitate Harvard a publicat lista anuala cu femeile care au adus contributii uimitoare in lume in domeniul judiciar si legislativ.Printre cele 21 de femei care sunt laureate se afla si Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA care acum e favorita pentru a prelua sefia Parchetului European.Aceste liste sunt o traditie la Harvard. Selectia s-a facut in urma propunerilor transmise de studentii sau angajatii Facultatii de Drept a Universitatii Harvard."Aceste femei sunt voci puternice in domeniile lor, fie ca isi desfasoara activitatea intr-un tribunal, intr-o sala de clasa sau militand in strada", spun cei de la Harvard.A.D.