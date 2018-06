Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti s-a intalnit cu Kovesi

M-am intalnit cu Doamna Procuror Sef DNA pentru a discuta despre importanta luptei anti-coruptie. pic.twitter.com/zjTg69t7GG - Paul Brummell (@PaulBrummell) June 11, 2018

"M-am intalnit cu Doamna Procuror Sef DNA pentru a discuta despre importanta luptei anticoruptie", a scris Brummell pe Twitter.Intalnirea are loc in contextul in care Curtea Constitutionala a decis ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa emita decretul de revocare a sefei DNA , conform solicitarii ministrului Justitiei.Decizia a fost deja publicata in Monitorul Oficial, insa nu exista un termen in care seful statului trebuie sa se conformeze acestei decizii.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, legat de decizia pe care Klaus Iohannis ar urma sa o ia privind revocarea din functie a sefei DNA, ca a inteles ca presedintele va citi motivarea Curtii Constitutionale "pana va intelege".El a reiterat ca decizia CCR produce efecte juridice de la momentul publicarii in Monitorul Oficial si si-a exprimat "aceeasi convingere" ca seful statului "isi va indeplini obligatiile".