Cadoul Codrutei Kovesi si victoria amara

Ziare.

com

Victoria ei nu a fost una politica. Dupa evaluarea tehnica extrem de complexa, ea a fost pe primul loc intre cele trei propuneri inaintate PE si Consiliului european. A devenit atat de intens politica din cauza furiei irationale pe care reusita ei a starnit-o in Romania si care a declansat un iad de represalii de toate felurile.Daca nu era aceasta isterie care a exportat la Strasbourg si Bruxelles aberatiile politicii romanesti, LCK castiga fara probleme, dar si fara valuri.este incacareia i se transmite din nou ca este lipsita orice credibilitate externa si oricum are zile numarate. Nu exclud o nou reactie de furie a Adinei Florea, care insa ar trebui sa stie ca si soldatul japonez Hiroo Onoda, pentru care razboiul a continuat inca 29 de ani, pana la urma a trebuit sa se opreasca.aflati sub cel mai crancen asalt de la intrarea Romaniei in UE, prinsi intre SS si Inspectia Judiciara, cu statutul profesional si legile puse sub semnul intrebarii si avand un CSM cu o conducere pentru care parteneriatul cu SUA este o vina. Si primul gand al LCK dupa victorie catre societatea romaneasca si magistrati a fost. Castigatoarea a facut o reverenta catre cei care inca rezista, catre cei care apara justitia si care cred in ea.Si nu am nicio indoiala ca pentru orice magistrat corect din Romania, indiferent daca a simpatizat-o sau nu pe dna Kovesi, prima ei declaratie dupa votul zdrobitor pe care l-a primit a fost extrem de importanta si reconfortanta.Iata cat de tare s-au inselat sau cat de tare au mintit toti cei care ii atribuiau dnei Kovesi ambitii politice, care cautau in gesturile ei semnele unei candidaturi surpriza. Pacat ca n-a fost, eu regret ca dna Kovesi nu a candidat, probabil castiga din primul tur, pentru prima data in istoria Romaniei.Dar, ne place sau nu, LCK ramane un magistrat, nu vrea decat sa fie magistrat. Unul care a facut istorie si ar putea sa faca din nou.Cota uriasa de incredere si sustinere din partea romanilor nu inseamna nici ca e perfecta, nici ca e fara de greseala. Nimeni nu e. Arata ca romanii vad in ea ceea ce este atat de rar in societatea romaneasca: curaj, rezistenta, asumare si forta de lider.Este insa o victorie amara pentru societatea romaneasca. Pentru ca Romania a pierdut-o pe LCK. Va pleca la Luxemburg, va incepe o noua cale, o noua provocare, atunci cand in Romania nevoia de ea era uriasa.Cred ca ar fi putut sa fie un exceptional ministru al justitiei. Cred ca putea sa fie un judecator constitutional de exceptie. Cred ca putea contribui esential la reconstructia justitiei din Romania dupa ce epoca pesedista sinistra se va fi incheiat. Cred ca trebuia sa fie in CSM, presedinte CSM. Dar aici a fost revocata, de aici a fost alungata.Noi ramanem cu o justitie care fumega. Cu un DNA redus la anchete despre vamesi, cu unele structuri teritoriale in care nu mai exista niciun procuror, cu procurori obligati sa renunte la dosar cand ii reclama infractorul, cu magistrati anchetati fara mila pentru delicte de opinie profesionala. Era nevoie de un lider ca LCK, care sa o ia de la capat, dar aici n-a mai avut loc.Spectacolul din jurul victoriei dnei Kovesi este absolut lamentabil. Haite flamande de politicieni s-au apucat sa isi revendice meritul. Putini au fost, multi au ramas!Da, au existat politiceni care au luptat pentru LCK. Siegfried Muresan, Monica Macovei, Dragos Tudorache, Dacian Ciolos, Rares Bogdan. Dar lista nu e nici pe departe atat de lunga pe cat ar trebui sa para acum pentru ca majoritar clasa politica o detesta pe LCK, de la PNL, la PSD.Este posibil ca presedintele sa o fi sunat pe ambasadoarea Luminita Odobescu pentru a-i cere sa o voteze pe dna Kovesi in COREPER. Dar acelasi presedinte a demis-o pe dna Kovesi prin purtatorul de cuvant, acelasi presedinte nu a miscat un deget in toata procedura, adica pana nu a fost sigur de victorie si sigur ca ea ii aduce puncte electorale.Cat despre Viorica Dancila, numai ea credea ca un joc dublu penibil poate pacali pe cineva. Nu vad niciun motiv pentru care ministerul de Externe nu comunica oficial, barbateste, care a fost pozitia Romaniei. Asa cum alte tari au comunicat deschis.Asa ceva nu poate fi tinut secret, pentru ca HG nr. 16/ 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe prevede in art 2 ca printre atributiile principale ale MAE se afla apararea si promovarea intereselor nationale ale Romaniei si apararea in strainatate a drepturilor si intereselor statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane.LCK este un cetatean roman si obtinerea de catre un cetatean roman a unei functii europene este un interes al statului roman.Daca dna Odobescu a votat pentru LCK, dupa cum se speculeaza, inseamna ca nu a avut instructiuni scrise de la Bucuresti sa voteze impotriva. Daca nu a a avut instructiuni scrise, decizia a fost la ea si ar fi trebuit sa-si asume pe cont propriu incalcarea legii.Daca nu au existat instructiuni scrise, inseamna ca Viorica Dancila si-a pacalit propriul partid ca sa nu se faca de ras pana la capat la Bruxelles. Daca au existat instructiuni scrise si votul a fost impotriva, dupa cum a cerut dna Dancila, nu vad de ce acest lucru nu este asumat.Poate pentru ca dna Dancila nu avea dreptul sa ceara?Interventia presedintelui a fost indreptatita, cat timp deciziile majore de politica externa se iau in baza unui memorandum avizat de premier si aprobat de presedinte. Pe baza lui, ministrul de Externe sau ministrul Afacerilor europene da instructiunile scrise. Pana la urma, presedintele a exercitat un drept pe care ar fi trebuit sa-l exercite inca de la primul vot din COREPER.Dincolo de toate acestea, Romania a primit cadou de la LCK nu numai o functie, ci si inca un moment de gratie, de speranta, de inspiratie.