CCR, dupa decizia in cazul Kovesi: CEDO nu a efectuat un control cu privire la solutia pronuntata de Curte

Judecatorii afirma ca deciziile CCR sunt general valabile, obligatorii si nu pot fi supuse revizuirii, iar indemnul public la revizuirea acestora este "o atingere extrem de grava adusa independentei Curtii si a judecatorilor sai".CCR a transmis, miercuri, precizari, dupa Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 5 mai 2020, pronuntata in cauza Kovesi impotriva Romaniei "Desi comentariile din spatiul public au promovat ideea incalcarii de catre Curtea Constitutionala a dreptului la un proces echitabil al doamnei Kovesi si a invalidarii Deciziei Curtii Constitutionale nr.358/2018, se constata ca CEDO nu a efectuat un control cu privire la rationamentul juridic si solutia pronuntata de Curtea Constitutionala. De altfel, nici nu avea competenta sa o faca.Hotararea CEDO a stabilit incalcarea dreptului la un proces echitabil prin raportare la un cadru juridic distinct, anterior si fara legatura cu cel analizat prin decizia Curtii Constitutionale. Acest cadru juridic se refera la aspecte pur legale, reglementate prin Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, si nu la cel vizat prin decizia Curtii Constitutionale, respectiv art.94 lit.c) si art.132 alin.(1) din Constitutie", au transmis judecatorii constitutionali.Potrivit acestora, Curtea Constitutionala a decis cu caracter general obligatoriu si pentru viitor care sunt raporturile constitutionale intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, precum si natura actelor acestora, in procedura revocarii procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in baza unei atributii prevazute de Constitutie.", a mai transmis CCR."Doamna Kovesi nu a fost parte si nici nu putea fi parte in procedura de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala prevazuta de art.146 lit.e) din Constitutie, care vizeaza exclusiv raporturile dintre autoritatile publice cu privire la exercitarea competentelor lor constitutionale, si nicidecum judecarea unor raporturi juridice care implica persoane fizice. De altfel, in toate legislatiile statelor care prevad in competenta curtilor constitutionale solutionarea conflictelor de competenta dintre autoritatile publice, instantele constitutionale nu analizeaza drepturi si libertati fundamentale", au mai preciat judecatorii constitutionali.Potrivit acestora, "".", au mai precizat judecatrii CCR.Acestia explica faptul ca deciziile Curtii Constitutionale "sunt general obligatorii si nu sunt supuse procedurii revizuirii, bucurandu-se de autoritate de lucru judecat".", se mai arata in comunicatul CCR.In final, CCR transmite ca "legiuitorului ii revine obligatia de a da curs Hotararii CEDO, in masura in care devine definitiva, prin identificarea solutiei legislative corespunzatoare in considerarea cadrului juridic vizat de aceasta hotarare, si nu a celui vizat prin Decizia Curtii Constitutionale nr.358/2018".La comunicatul Curtii nu au aderat judecatorii Simina Tanasescu si Livia Stanciu.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, in unanimitate, ca revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA s-a facut cu incalcarea mai multor articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil si dreptul la libertatea de exprimare.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca CCR are obligatia de a revizui de indata nu doar decizia in cazul Kovesi , ca urmare a hotararii CEDO, afirmand ca CCR a decis revocarea din functie a lui Kovesi la propunerea unui ministru al Justitiei de trista amintire.