Desemnarea procurorului-sef european intra pe ultima suta de metri. Ce se intampla, joi, la Bruxelles

Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu este cel va reprezenta grupul PPE, grup care a sustinut-o deschis pe Kovesi, la Conferinta Presedintilor de joi, unde va fi decisa echipa de negociere a Parlamentului European cu Consiliul UE pentru desemnarea viitorului procuror-sef european."Voi reprezenta #PPE in Conferinta presedintilor de maine dimineata, cand se va decide cine va face parte din echipa de negociatori a Parlamentului European pentru desemnarea, in urma negocierilor cu Consiliul, a viitorului procuror sef al Parchetului European.Lucrurile stau dupa cum urmeaza: Consilul are o lista de prioritati, cu reprezentantul Frantei pe primul loc si doamna Kovesi pe locul doi.Parlamentul European are o alta lista, potrivit voturilor din #LIBE si #CONT, in care doamna #Kovesi este pe primul loc, iar candidatul Frantei pe locul doi.Cei care vor reprezenta Parlamentul European in aceste negocieri nu au voie sa devieze de la pozitia data prin vot de comisiile LIBE si CONT", a scris Marian-Jean Marinescu, miercuri, pe Facebook.Acesta a dat si detalii in privinta procedurii."Din partea Consiliului vor fi prezenti la negocieri reprezentantii Finlandei, Croatiei si Portugaliei, urmatoarele presedintii ale Consiliului, care nu au candidati pentru procurorul european. Eu voi sustine ideea ca echipa de negociatori a Parlamentului sa fie formata din trei persoane, ca si echipa Consiliului.In ce priveste candidatii, asa cum am facut-o si in cadrul voturilor din LIBE si CONT, in calitate de eurodeputat roman din Partidul National Liberal si vicepresedinte al PPE, voi sustine interesele Romaniei si o voi sprijini pe dna Kovesi".Conferinta Presedintilor, formata din presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si liderii de grupuri politice, va decide joi, la Bruxelles, etapele urmatoare, sedinta incepand de la 11:00, ora Romaniei.Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat, de altfel, ca toate informatiile indica un vot in plenul de la Strasbourg, la finalul lunii martie:"Planul PE e sa negocieze numirea dnei. Kovesi cu guvernul finlandez (care va asigura urmatoarea presedintie a Consilului UE) in urmatoarele doua saptamani, iar in sesiunea din 26-28 martie sa avem votul in plen la Strasbourg".Desi toate declaratiile membrilor Guvernului si ai puterii politice de la Bucuresti au fost clare: Kovesi nu are sustinerea Guvernului -, oficial, nicio institutie nu isi asuma o pozitie certa. Asta cu toate ca a fost instrumentata o campanie de denigrare a fostei sefe a DNA, constand chiar in comunicate si declaratii asumate de europarlamentarii PSD si ALDE, de Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.a solicitat oficial MAE si Guvernului lamuriri, dar niciun cuvant nu iese de la institutiile controlate de PSD si ALDE.