Exclusiv Laura Codruta Kovesi, primul interviu de procuror sef european: despre EPPO, DNA, protocoale cu SRI, CEDO. E un moment in care iti dai seama ca un rau poate fi un bine Interviu video

Intr-un interviu exclusiv pentru Ziare.com, primul in calitate de procuror sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi a explicat detaliile functionarii acestei noi institutii pe care trebuie sa o creeze practic de la zero: cine va ancheta si ce infractiuni, cand vor incepe investigatiile.Totdata, Laura Codruta Kovesi s-a referit si la sistemul judiciar romanesc. Iata principalele declaratii:- Revocarea mea nu a fost o chestiune personala. A fost lupta impotriva unui simbol. S-a declansat o demobilizare intre colegii care lucrau in DNA.- Poate ca e momentul ca toate persoanele cu responsabilitati in justitie sa se aseze la aceeasi masa, sa existe mai multa unitate, mai mult dialog.- In DNA nu a existat o sectie de investigare a magistratilor.- Sesizarile din oficiu au fost foarte putine. Devenise un fenomen: oamenii implicati in proceduri faceau plangeri impotriva celor care ii anchetau sau ii judecau.- Majoritatea motivarilor in cazul anchitarilor nu au fost bazate pe greseli ale procurorilor DNA, ci pe dezincriminari, pe modul de interpretare a unor dispozitii legale.- Daca ar fi sa o iau de la capat as semna din nou protocolul cu SRI, poate ca l-as trimite la CSM pentru o opinie.- La CEDO nu am cerut bani, nici macar cheltuieli de judecata, astept un raspuns care sa lamureasca statutul procurorilor in Romania.- Regret ca tatal meu nu mai e in viata si nu ne putem bucura impreuna de faptul ca sunt pocuror sef european. I se datoreaza in mare parte ceea ce am obtinut.Sper ca la inceputul lui noiembrie. In acest moment este finalizat procesul privind numirea, decizia trebuie publicata in Jurnalul oficial al UE. Am urmat pasii administrativi, analize medicale, depunerea unor documente, acum trebuie semnat contractul.Sapte ani din momentul publicarii in Jurnalul oficial.Nu as spune asta, pentru ca difera si organizarea, si competentele celor doua institutii.La EPPO nu vom investiga fapte de coruptie decat daca ele sunt in legatura cu una dintre faptele amintite anterior.Ca mod de organizare, EPPO nu va avea o politie proprie, asa cum are DNA. Va avea procurori din cele 22 de state UE care participa la EPPO.Da. Va exista o structura centrala la Luxemburg, care va fi formata din procurorul sef european, doi procurori sefi adjuncti si ceilalti procurori europeni. Fiecare stat membru va trimite cate un procuror european. A fost si in Romania o procedura, au fost desemnati trei candidati, Comisia tehnica alge unul dintre ei sau stabileste ordinea candidatilor, dupa care Consiliul numeste cate un procuror din fiecare tara. Toti procurorii si procurorul sef european vor forma colegiul EPPO, care va lua deciziile importante.La nivel teritorial, in fiecare stat membru vor fi procurori europeni delegati, care vor efectua investigatiile, in conformitate cu legislatia nationala si competenta atribuita EPPO.Procurorii nationali vor fi coordonati de camere permanente alcatuite din trei procurori europeni. Camera permanenta va coordona investigatiile si va putea sa dea instructiuni procurorilor: cand sa inceapa o investigatie, cand sa o inchida, vor verifica anumite acte in cursul investigatiei si vor decide asupra trimiterii sau netrimiterii in judecata a persoanelor cercetate.Da. Cazurile vor fi inregistrate in sistemul electronic, ele vor fi repartizate aleatoriu camerelor. Trei procurori din tari diferite vor supraveghea investigatia care se face in a patra tara.Este una dintre prioritatile mele ca procuror sef ca la momentul cand vom incepe efectiv activitatea sa stim cum este legislatia in fiecare stat membru, cum sunt prevazute infractiunile. Ele trebuie sa fie in concordanta cu directiva privind protectia intereselor financiare ale UE, apoi trebuie sa stim care sunt regulile de pocedura in fiecare stat membru.Va fi o provocare, pentru ca vor fi 22 de procurori din 22 de tari diferite, care au organizare diferita a sistemului judiciar, care au proceduri diferite. Va fi o diferenta si intre felul in care vor lucra procurorii. In unele tari, ca Romania, procurorii fac efectiv ancheta, sunt alte tari in care procurorii doar supravegheaza ancheta facuta de politie. Va trebui ca la inceputul activitatii, toti procurorii sa cunoasca legislatia din fiecare stat.Ca procuror sef voi face si eu parte dintr-o camera permanenta.Numarul va trebui stabilit de procurorul sef european, dupa o consultare prealabila si semnarea unui acord cu fiecare stat membru. Va fi o provocare. Trebuie sa facem o estimare a cazurilor pe care le vom avea si a numarului de procurori necesari.Sunt diferente de organizare. Spre exemplu, in Germania, stat federal, probabil va exista o dorinta de a exista un procuror in fiecare land. Vom vedea ce va propune fiecare stat membru, voi avea intalniri in fiecare stat cu ministrul Justitiei, cu procurorii generali, pentru a ajunge la un acord privind numarul. Va urma procedura de recrutare la nivelul EPPO.Da, recrutarea candidatilor pentru functia de procuror european delegat va fi facuta de catre procurorul-sef EPPO si vor fi numiti efectiv de Colegiul procurorilor europeni.Nu. Fiecare stat membru a propus trei candidati, aceeasi comisie tehnica pe care am intalnit-o si eu a stabilit un clasament, dupa care numirea urmeaza sa fie facuta de catre Consiliu. Speram ca in decembrie sa se finalizeze toate interviurile si de la inceputul anului, procurorii europeni sa inceapa efectiv activitatea.Regulamentul EPPO nu prevede decat conditii de vechime, de experienta profesionala, trebuie desigur acordul procurorului in cauza. Sigur ca pana acum procurorii din DNA au investigat aceste cazuri, dar asta nu inseamna ca un procuror care a lucrat la orice alta structura de parchet nu va putea deveni procuror european delegat.Acest lucru depinde de autoritatile nationale. Ei vor fi platiti de EPPO, dar mai sunt si alte plati in cadrul unei investigatii, cu expertizele, cu traducerea. Va fi necesar ca atunci cand vor incepe activitatea, sa aiba un sediu, personal care sa ii ajute in activitate, sa fie stabilite structurile de politie cu care vor lucra.In acest moment, EPPO are 5 angajati, inclusiv eu. A fost desemnata o mica echipa de colegi care lucreaza in diverse institutii europene care ne vor ajuta sa construim institutia. Se estimeaza ca activitatea ar putea incepe la sfarsitul anului viitor.Vor fi mai multe provocari. In primul rand cea a activitatii in 22 de state membre, va fi o competenta in plus - o mai mare relationare cu parlamentele nationale, cu Parlamentul European, cu institutiile europene. Acordurile pe care trebuie sa le incheiem cu statele membre inseamna negocieri.Sunt pregatita, stiu cum trebuie sa functionze un parchet. Avantajul va fi ca echipa va fi formata din procurori din mai multe state membre, care vor veni cu experienta personala.Nu.Eu am jucat baschet si stiu ca soarta unui meci se poate schimba si in ultima secunda cu un cos de 3 puncte. Nu a fost niciun moment in care sa spun ca am pierdut cursa. Am plecat mereu de la premisa ca am fost prima dupa interviul tehnic si am fost convinsa ca acest lucru va conta, indiferent de negocierile ulterioare.Procedura de numire a fost stabilita de cele 22 de state membre si este prima numire facuta de doua institutii - si PE, si Consiliul. Regulamentul prevede ca procurorii care isi depun candidatura sa treaca printr-un interviu tehnic in fata unei comisii, care a analizat aptitudinile profesionale si pregatirea, alcatuita din 12 membri, judecatori de la curtile supreme din Europa, de la CJUE, procurori generali, fosti sau actuali membri ai Eurojust, persoane din conducerea Curtii de conturi, din conducerea GRECO.Interviul a durat o ora, l-am sustinut in engleza, a inceput cu o prezentare facuta de mine, dupa care au urmat intrebarile pe care membrii comisiei le-au considerat necesare. Dupa interiviuri s-a stabilit un clasament, in care eu am obtinut locul I.In principal felul meu de a fi.Au fost foarte multi oameni alaturi de mine - familia, prietenii, colegii, dar si oameni pe care nu i-am vazut in viata mea si care mi-au transmis incurajari si sustinerea lor. Nu m-am simtit singura in aceasta cursa.Imi amintesc ziua cand m-am dus cu avocata sa conteste controlul judiciar la ICCJ. In apropiere de Inalta Curte o doamna, pe care nu o cunosteam, m-a oprit si mi-a spus: "Buna ziua, dna Kovesi, va felicit din suflet, va sustin!" A fost un moment cand mi-am dat seama ca sunt oameni care inteleg cum stau lucrurile si apreciaza ce am facut. Mesajul multor oameni simpli "nu esti singura, stim ce ai facut, te sustinem!", a fost foarte important.Nu stiu daca pot raspunde eu in locul presedintelui.Daca revocarea nu ar fi avut loc atunci, probabil ca tot m-as fi inscris in cursa pentru EPPO, dar nu cred ca as fi avut la fel de mult timp sa ma pregatesc si nu stiu daca as fi avut aceeasi determinare.Ca procuror sef DNA consumam toata energia pentru a conduce institutia si nu a fost usor. Dincolo de regretele pe care le-am avut in acel moment ca nu mi-am dus mandatul la final, pentru mine personal lucrurile s-au intamplat mai bine. Asta nu inseamna ca sunt fericita ca a avut loc revocarea, pentru ca ea a avut insemnatatea ei.Nu cred ca acea cerere de revocare a fost o chestiune personala. Nu cred ca ministrul Justitiei avea ceva cu mine.Au fost foarte multe momente dupa revocare cand colegii din DNA mi-au spus ca le e foarte greu pentru ca nu mai are cine "sa le tina spatele".Mai plastic: tu luai toate criticile asupra ta si scapam noi.De aceea, in ultima declaratie de presa, am incheiat spunand: nu abandonati! Si: am facut o actiune la CEDO, pentru lamurirea incercarii de a subordona procurorii politicului, m-am inscris in aceasta procedura pentru EPPO.Nu stiu daca e un abandon, poate ca o anumita demobilizare exista. Mi-e foarte greu sa evaluez ce se intampla acolo. Pe de alta parte, niciodata cand am fost in functie de conducere nu am spus ceva rau de institutia unde lucram sau lucrasem si nici de fostii sau viitori conducatori ai acelor institutii. Mi se pare o chestiune de decenta institutionala.Dar eu sunt convinsa ca resursa umana a DNA e cel mai important capital, acolo sunt oameni foarte buni profesionisti, in mare parte cei cu care am lucrat 5 ani de zile, deci probabil ca e o chestiune de demotivare sau de organizare a activitatii. Sau poate ca sunt si alte motive pe care nu le cunosc.Trebuie luat in considerare ca exista o conducere interimara. Interimatul poate sa fie un motiv, nu stiu. Dar cand va exista o conducere definitiva e posibil ca lucrurile sa se schimbe, sa existe mai multa implicare, mai multa asumare si lucrurile sa mearga bine din nou.Nu am vazut pana cum rapoarte care sa contina o abordare atat de critica la adresa Romaniei. Trebuie evaluat cate critici cad in sarcina sistemului judiciar si cate in sarcina politicienilor. Din perspectiva DNA cred ca lucrurile se pot indrepta si pot reveni pe un trend pozitiv.Prin mai multa implicare si e nevoie, din punctul meu de vedere, de o conducere numita. Nu ma refer doar la procurorul sef, ci si la alte functii vacante. Si apoi trebuie vazut ce merge si ce nu, trebuie stabilite prioritati. Sunt convinsa ca de lucru este.Da,Cand a aparut o decizie a CCR privind interceptarile, a doua zi am avut o sedinta in DNA, ce e de facut, daca era nevoie de modificari legislative, am transmis propuneri, am luat masuri interne.Cand ceva iti afecteaza activitatea, trebuie sa si faci ceva. Nu e suficient sa spui ca nu mai poti face nimic pentru ca legislatia s-a schimbat. Nu ai initiativa legislativa, dar asta nu te impiedica, ca sef de institutie, sa propui modificari.Poate ca e momentul ca toate persoanele cu responsabilitati in justitie sa se aseze la aceeasi masa, sa existe mai multa unitate, mai mult dialog. Exista asociatii profesionale ale magistratilor, unele extrem de active si tot timpul au facut propuneri de imbunatatire a legislatiei.Cu mai multa implicare si o conducere definitiva care trebuie sa-si asume ca institutia e la un anumit nivel, cred ca lucrurile pot fi indreptate.Nu cred. Era deja cunoscuta. O iau ca pe un fapt de viata, un antrenament pentru rezistenta la stres. Eu am urmat pasii procedurali, exista decizia ICCJ cu autoritate de lucru judecat in care se fac aprecieri cu privire la fapte, la ceea ce s-a facut in dosar. Bazadu-ma pe motivarea acelei decizii, singura solutie procesuala e clasarea dosarului, dar ea tine de procurorul de caz. Eu am facut o cerere in care am solicitat sa se puna in aplicare ceea ce ICCJ a decis, astept sa vad ce se intampla.Este o coincidenta ca la trei zile dupa ce s-a aflat in Romania de candidatura mea s-a inceput acest dosar si toate celelalte elemente? Nu cred!Este o mare confuzie.El a fost creat ca urmare a faptului ca in Raportul MCV, unul dintre obiective a fost un sistem de justitie curat.Au fost cercetati si executori judecatoresti, avocati sau chiar persoane fara nicio calitate, dar care spuneau "da-mi 10.000 de euro ca il cunosc eu pe judecator sau pe procuror si iti solutionez dosarul", deci trafic de influenta.Am vazut si ideea ca acest serviciu ar fi fost ceva ascuns si nimeni n-ar fi stiut de el.La fel s-a spus si despre protocolul cu SRI, ca a fost ceva secret. Nici vorba! In raportul de activitate din 2009 si 2012, in care am spus public ce am facut in calitate de procuror general, este trecuta si incheierea protocolului cu SRI. Continutul era clasificat, dar de protocol se stia.Deci in DNA nu a fost o sectie pentru a investiga procurori si judecatori, nu a existat niciodata o sectie pentru o anumita categorie profesionala. A fost pentru fapte din justitie.De coruptie.Nu pot sa nu remarc ca s-a distorsionat ceea ce a a existat in realitate.Astea sunt povesti!Au fost atatea situatii de achitare, de respingere a solicitarilor procurorilor DNA si judecatorii nu au fost anchetati de DNA. As vrea ca atunci cand cineva spune ceva sa vina cu chestiuni concrete., nu am acum datele statistice exacte. Erau multe sesizari facute de persoane implicate in diverse proceduri judiciare, multe persoane care pierdusera procese in civil sau comercial si acuzau judecatorul ca ar fi luat mita. Acestea erau majoritare.Toata activitatea DNA a fost controlata periodic de Inspectia judiciara. In fiecare an, cel putin 4 sau 5 servicii ale DNA erau verificate de inspectori, puteau vedea daca dosarele erau intarziate. Uneori chiar eu am sesizat IJ.. Daca nu e asa, sper ca judecatorul care a fost in aceasta situatie sa iasa si sa spuna, iar procurorul care a facut asa ceva sa fie cercetat.Inainte de a pleca din DNA am dispus o analiza pe motivarile date. Am constatat caIn cel putin cateva dosare de abuz in serviciu despre care s-a vorbit public, a fost acea decizie a CCR care trebuia respectata. E normal ca intr-o structura de parchet sa evaluezi motivele de achitare si sa vezi daca procurorul a gresit din motivarea judecatorului.Daca a fost bine sau nu ca protocolul a fost clasificat? Acest lucru nu mi s-a parut o problema in 2009, acum poate ca l-as trimite la CSM pentru o opinie. Dar protocolul trebuia incheiat. Pana la aparitia lui, fiecare lucra cum voia cu SRI. Acest protocol a instituit reguli scrise.Dupa 10 ani, orice reevaluezi poti spune ca ai fi facut mai bine sau mai putin bine. Dar din punctul meu de vedere, nu e nimic rau ca un conducator de institutie sa faca un acord de lucru, ca se numeste protocol sau altfel.Nu e nicio dispozitie in acest sens in protocol. Exista o dispozitie care spunea ca atunci cand primeai o informare de la SRI, comunicai daca in baza ei a fost constituit un dosar si cereai orice informatii mai primeau in continuare sau, dimpotriva, comunicai ca informatia ta nu a fost buna si nu mai intereseaza subiectul. Asta, desigur, pe scurt.Nu am auzit vreun procuror sa imi spuna ca un ofiter SRI i-ar fi dat dispozitii. Fiecare a lucrat cu ce institutie a considerat ca-i foloseste.Nu pot spune o data. Asteptam hotararea.Da, observatiile guvernului mi s-au parut previzibile, era clar ca guvernul nu va admite ca s-a gresit.Vreau sa precizez ca nu am cerut sa fiu reintegrata in DNA, nu am cerut bani, nu am cerut nici macar cheltuieli de judecata. Nu vreau ca vreun roman sa plateasca pentru potentialele greseli. Eu astept un raspuns care sa lamureasca statutul procurorilor in Romania.Daca voi castiga, e ceva care ramane pentru sistemul de justitie. In activitatea mea, rolul meu a fost si apararea independentei procurorului si acest lucru am vrut sa-l lamuresc.Sunt multe realizari, daca iau ultimul an, cea mai importanta realizare a fost primul loc in procedura tehnica si numirea in functia de procuror sef european. Sunt si esecuri si neimpliniri, nu pot spune care a fost cel mai mare.Eu nu cred ca am avut cel mai mare esec si sper sa nici nu-l am.Regrete profesionale sigur ca sunt, anumite lucruri puteau fi facute mai bine sau puteam sa fac mai multe lucruri. Nu putem fi perfecti, chiar daca ne dorim. La nivel personal,Da, sper sa fie asa. Oricum, as vrea sa-i spun ca i se datoreaza in mare parte ceea ce am obtinut anul acesta.